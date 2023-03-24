Robert Downey Jr, Hitchcock filminde rol alacak

Efsane yönetmen Alfred Hitchcock'un meşhur filmi Vertigo yeniden çekiliyor. Filmin başrolünde ise uzun zamandır Demir Adam (Iron Man) olarak beyaz perdede boy gösteren Robert Downey Jr rol alacak.

Alfred Hitchcock’un 1958 tarihli gerilim filmi Vertigo yeniden çekiliyor. Peaky Blinders’ın yaratıcısı Steven Knight tarafından yazılan yeniden yapımda James Stewart’ın canlandırdığı rolü bu defa da Robert Downey Jr.’un oynaması için görüşmeler yapılıyor.

Fransız romanı D’entre les morts’a dayanan Vertigo, gösterime girdikten sonra karışık eleştiriler aldı. Eleştirmenler filmin uzunluğu ve hızından şikayet etti, ancak kısa süre sonra Hitchcock’un en sevilen filmlerinden biri oldu.

Hitchcock’un çalışmalarının uyarlamaları arasında Gus Van Sant’ın olumsuz eleştiriler alan 1998 tarihli Psycho filmi ve yine aynı yıl Michael Douglas’ın rol aldığı Dial M for Murder’ın yeni bir versiyonu olan A Perfect Murder yer alıyor.

Vertigo’da daha önce James Stewart rol almıştı…

Vertigo daha önce 1965’te Tamil dilinde gerilim filmi Kalangarai Vilakkam olarak yeniden yapılmıştı.

Downey Jr ise en son babası hakkında bir belgesel olan Sr’de yer aldı ve bundan sonra Christopher Nolan’ın Oppenheimer’ında Cillian Murphy ve Emily Blunt ile birlikte izleyici karşısına çıkacak.