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Rum Dışişleri Bakanlığı Akyar konusunda açıklama yaptı

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Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Türk Ordusu tarafından Akyar’da (Strovilya) statükonun ihlal edildiği iddiasında bulunduğu bir açıklama yaptığı haber verildi.
Rum Dışişleri Bakanlığı Akyar konusunda açıklama yaptı

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Türk Ordusu tarafından Akyar’da (Strovilya) statükonun ihlal edildiği iddiasında bulunduğu bir açıklama yaptığı haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Akyar’da 1 Şubat’ta yeni ihlaller olduğunu ve bunların UNFIYCP tarafından da kayda geçirildiklerini öne sürdü.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı’nın, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin, kaçakçılığın önlenmesi için Akyar’da önlem alanların İngiliz Üs makamları olduğu konusundaki açıklamasını ise yorumlamadığı belirtildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada, “1 Şubat tarihinde Türk Ordusu’nun bölgede kaçakçılık olayları olduğuna dair mesnetsiz iddialara atıfta bulunarak, toprak yola korkuluklar yerleştirdiğini ve bölge sakinlerinin tarlalarına gitmek için kullandıkları bu yoldan geçişini engellediğini” iddia etti.

“Türk Ordusu’nun ilerleyen günlerde Akyar sakinlerini, artık Akyar’dan İngiliz Üsleri’ne çıkışta yeni prosedürlerin geçerli olacağı konusunda bilgilendirdiği” de iddia edilen açıklamada, “Türk Ordusu’nun buna paralel olarak Akyar bölgesini ziyaret edenleri, Barış Gücü mensupları da dâhil olmak üzere, İngiliz Üsleri sınırıyla temas ettiği noktada, kontrole tabi tutmaya başladığı” da ileri sürüldü.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “hükümetin ilk andan itibaren Kıbrıs’taki BM Barış Gücü, New York’taki BM Genel Sekreterliği, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri nezdinde girişimlerde bulunduğu” da ifade edildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı, “BM Barış Gücü’nün, yaptığı ilgili araştırmanın ardından, Türk Ordusu’nun kısa zaman önceki faaliyetlerinin bölgedeki statükonun yeni bir şekilde ihlal edilmesini teşkil ettiğini resmi olarak kayda geçirerek, Türk (işgal) kuvvetlerine yönelik gerekli girişimlerde bulunduğunu” da iddialarına ekledi.

PRODROMU VE PARTİLERİN AÇIKLAMASI...

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise konuyla ilgili açıklamasında, Rum Yönetimi makamlarının konuyu yakından takip ettiklerini ve gereken yerde gerekli girişimlerde bulunulduğunu, öte yandan bunların sonuç verdiğini de savundu.

Gazete, Prodromu’nun “anlamlı bir şekilde” BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son raporundaki “Strovilya da dahil olmak üzere, statüko ihlali geçerli olmaya devam ediyor ve bunlar kalıcı ihlaller olarak sınıflandırılıyor. Gözden geçirilen süre içerisindeki endişe verici bir gelişme ise, Strovilya’da askeri personel tarafından UNFICYP mensuplarının tehdit edilmesi ve dolaşım kısıtlaması vakalarındaki artıştır” şeklindeki ifadesini anımsattığını öne sürdü.

EDEK ve Dayanışma Hareketi’nin; “ateşkes hattında tırmanan eylemlerden endişe duyduklarını belirten” açıklamalarda bulunduklarına yer veren gazete, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis’in ise “Strovilya (Akyar) konusunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetkili diplomatik birimleri tarafından ele alınması gerektiği üzerinde durduğunu” iletti.

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