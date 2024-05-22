  • BIST 10871.23
  • Altın 2502.223
  • Dolar 32.1953
  • Euro 34.964
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Rum halkının yüzde 70’i geçinmekte zorlanıyor

» »
Cypronetwork LTD’in Rum Tüketiciler ve Yaşam Kalitesi Birliği hesabına yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Ankete göre, Rum halkının yüzde 70’inin geçinmekte zorlandığı, yüzde 30’unun ise, kazancıyla geçinebildiği aktarıldı.
Rum halkının yüzde 70’i geçinmekte zorlanıyor

Rum halkının yüzde 70’inin geçinmekte zorlandığını, üçte birinin hane halkının aşırı borçlu olduğunu söylüyor. İnsanları meşgul eden en endişe verici konular ise emtia ve hizmet fiyatlarındaki artış ve enerji maliyetleri. Bu durumun birçok kişiyi hayat kalitesini önemli ölçüde düşürmeye mecbur ettiği bildirildi.

Haravgi ve Alithia, Cypronetwork LTD’in Rum Tüketiciler ve Yaşam Kalitesi Birliği hesabına yaptığı anketin sonuçlarını aktardı.

Buna göre katılımcıların yüzde 40’ı kazancı ile ancak geçinebildiğini, yüzde 19’u kazancıyla geçinmekte biraz zorlandığını, yüzde 9’u çok zorlandığını ve yüzde 1’i de hayatta kalma sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Kazancıyla geçinebildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 30 çıktı.

2023’ten bugüne kazancının değişip değişmediği sorusuna katılımcıların yüzde 63’ü aynı kaldı, yüzde 4’ü çok azaldı, yüzde 13’ü azaldı, yüzde 17’si arttı ve yüzde 1’i çok arttı cevabını verdi.

Rum Tüketiciler Birliği Başkanı Lukas Aristodimu gelir miktarının değişmediğini söyleyenlerin yüzde 63 olabileceğini ancak gerçekte, enflasyon dikkate alındığında gelirlerin yüzde 10-15 oranında azaldığına dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eylemciler Ulaştırma Bakanlığı’nın kapısına dayandı!22 Mayıs 2024 Çarşamba 13:05
  • Feyzioğlu, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” programı çerçevesinde bağışta bulundu!22 Mayıs 2024 Çarşamba 13:03
  • Naimoğulları'ndan Arıklı'ya: Bu insanların ne çileler çektiğini nereden bileceksin?22 Mayıs 2024 Çarşamba 13:02
  • Fırından atılan kıvılcımlar yangın çıkardı!22 Mayıs 2024 Çarşamba 13:00
  • Lefkoşa'da kaza... Kazada biri, bir buçuk yaşında olmak üzere 2 kişi yaralandı!22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:58
  • Gazimağusa’da Restorandan Hırsızlık: Zanlı Tutuklandı22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:55
  • Lefkoşa'da 35 Gram Kokain Ele Geçirildi22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:52
  • Bıçaklı: Yerli üretimin devamlılığı sağlanmalı22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:40
  • Dikkat... Bu bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor...22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:43
  • Yanıyoruz... Sıcaklıklar 36 derece dolaylarında...22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti