Rum halkının yüzde 70’i geçinmekte zorlanıyor

Cypronetwork LTD’in Rum Tüketiciler ve Yaşam Kalitesi Birliği hesabına yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Ankete göre, Rum halkının yüzde 70’inin geçinmekte zorlandığı, yüzde 30’unun ise, kazancıyla geçinebildiği aktarıldı.

Rum halkının yüzde 70’inin geçinmekte zorlandığını, üçte birinin hane halkının aşırı borçlu olduğunu söylüyor. İnsanları meşgul eden en endişe verici konular ise emtia ve hizmet fiyatlarındaki artış ve enerji maliyetleri. Bu durumun birçok kişiyi hayat kalitesini önemli ölçüde düşürmeye mecbur ettiği bildirildi.

Haravgi ve Alithia, Cypronetwork LTD’in Rum Tüketiciler ve Yaşam Kalitesi Birliği hesabına yaptığı anketin sonuçlarını aktardı.

Buna göre katılımcıların yüzde 40’ı kazancı ile ancak geçinebildiğini, yüzde 19’u kazancıyla geçinmekte biraz zorlandığını, yüzde 9’u çok zorlandığını ve yüzde 1’i de hayatta kalma sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Kazancıyla geçinebildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 30 çıktı.

2023’ten bugüne kazancının değişip değişmediği sorusuna katılımcıların yüzde 63’ü aynı kaldı, yüzde 4’ü çok azaldı, yüzde 13’ü azaldı, yüzde 17’si arttı ve yüzde 1’i çok arttı cevabını verdi.

Rum Tüketiciler Birliği Başkanı Lukas Aristodimu gelir miktarının değişmediğini söyleyenlerin yüzde 63 olabileceğini ancak gerçekte, enflasyon dikkate alındığında gelirlerin yüzde 10-15 oranında azaldığına dikkat çekti.