  • BIST 91.463
  • Altın 227,762
  • Dolar 5,4759
  • Euro 6,3115
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Rum Lider Anastasiadis, Spehar ile bir araya geldi

»
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşüyor.
Rum Lider Anastasiadis, Spehar ile bir araya geldi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşüyor.Elizabeth Spehar saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Spehar sabah saat 11.00’de ise Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.Spehar, New York’ta 22 Ocak’ta yapılacak toplantıda, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek. Güvenlik Konseyi ise 30 Ocak’ta Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatıp uzatmamayı görüşmek üzere toplanacak.

Elizabeth Spehar, BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo ve Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile görüşecek. Spehar ayrıca BM Barış Gücü’ne katkı koyan ülkelerin temsilcileri ve BM Güvenlik Konsey’nin daimi üyelerinin delegasyonlarıyla da bir araya gelecek.

BM yetkilisi Washington’a da giderek, ABD yetkilileriyle Kıbrıs konusu ve BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması konularını ele alacak.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs pasaportu dünyada 16’ıncı sırada10 Ocak 2019 Perşembe 13:35
  • Spehar Liderlerle Görüşüyor10 Ocak 2019 Perşembe 10:13
  • “Delfini-1” hedefindeki sondaj tamamlandı09 Ocak 2019 Çarşamba 17:03
  • Dağıtma formülü belirlenmediği için Türkiye 90 Milyon euro tazminatı ödemiyor09 Ocak 2019 Çarşamba 14:05
  • Yabancılara mal satışları09 Ocak 2019 Çarşamba 13:55
  • Şilluris FKÖ Genel Sekreteri ile görüştü09 Ocak 2019 Çarşamba 13:45
  • İngiliz milletvekillerinden açıklamalar09 Ocak 2019 Çarşamba 13:20
  • Akel’den Kıbrıs sorunu hakkında açıklama09 Ocak 2019 Çarşamba 13:15
  • Sol Hareket: Akıncı açıklama yapmalı09 Ocak 2019 Çarşamba 13:11
  • Çavuşoğlu: “Müzakere başlaması mümkün görünmüyor”09 Ocak 2019 Çarşamba 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti