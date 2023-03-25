Rum Lider: Türkiye’deki seçimleri fırsata çevirmeliyiz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili “Türk dış politikasında radikal değişimler beklemiyorum. Ancak Erdoğan ya da muhalefet liderinin cumhurbaşkanı seçilmesi yeni bir durum yaratır” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yeni Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, Türkiye'deki seçimlerin Kıbrıs'ta diyaloğun canlandırılması açısından bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

AB zirvesi için gittiği Brüksel'de Euronews'e konuşan Christodoulides, Türkiye'de 14 Mayıs'taki seçimlere kadarki sürecin Kıbrıs sorununun çözümü açısından fırsat sunduğunu belirtti.

AB'nin Kıbrıs sorununun çözümünde daha aktif rol oynaması gerektiğini de ifade eden Güney Kıbrıs lideri, “Türk dış politikasında radikal değişimler beklemiyorum. Ancak Erdoğan ya da muhalefet liderinin cumhurbaşkanı seçilmesi yeni bir durum yaratır” dedi.

BM'nin Kıbrıs sürecindeki rolünün devam etmesini istediklerini de kaydeden Christodoulides, Türkiye'deki seçimlerden sonra Ankara'yla diyaloğu artırmayı umduklarını sözlerine ekledi.