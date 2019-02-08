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Rum Meteorolojisine göre bu yıl son 118 yılın en yağışlı 4. yılı

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Rum Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, içinde bulunulan yılın, geçtiğimiz 118 yılın en iyi ve en yağışlı dördüncü yılı olduğu belirtildi.
Rum Meteorolojisine göre bu yıl son 118 yılın en yağışlı 4. yılı

Rum Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, içinde bulunulan yılın, geçtiğimiz 118 yılın en iyi ve en yağışlı dördüncü yılı olduğu belirtildi.

Ekim 2018 ile Ocak 2019 arasındaki dönemin, 1901 yılından bu yana dördüncü en yağışlı dönem olduğunu yazan Politis gazetesi, bu dört aylık dönemde 481,5 mm yağış kaydedildiğini belirtti.

1901 yılından bu yana kayda geçirilen en yağışlı dönemin, 614,4 mm yağış kaydedilen 1968-1969 yılları dönemi olduğunu belirten gazete, 1929-1930 yılları döneminde 492,4 mm, 1911-1912 yılları döneminde ise 483,7 mm yağış kaydedildiğini vurguladı.

Rum Meteoroloji Dairesi’ne göre, Ekim 2018-Ocak 2019 döneminde toplam yağış miktarının normalin yüzde 164’üne ulaştığını yazan gazete, öte yandan Trodos’taki kar kalınlığının 39 santim olduğunu ve önümüzdeki günlerde de yeni kar yağışı beklendiğini kaydetti.

Adanın çeşitli yerlerinde geçtiğimiz gün yaşanan yağışların ardından, son 24 saat içerisinde barajlara yaklaşık 2 milyon metreküp su akışı olduğunu yazan gazete, Şubat ayında barajlara akan su miktarının halin hazırda 6,9 milyon metreküp olduğuna dikkati çekti.

Barajlara yönelik su akışının önümüzdeki günlerde beklenen yağmurlarla önemli ölçüde artacağının tahmin edildiğini de belirten gazete, Ekim ayından bu yana barajlara 143,3 milyon metreküp su aktığına işaret etti.

Rum kesimindeki barajlara 191,8 milyon metreküp su aktığı, 2011-2012 yılı döneminin ardından, bunun şu ana kadar son 30 yılın en iyi ikinci rakamı olduğu vurgulandı.

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