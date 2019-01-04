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Rum Yönetimi Barış Gücü için harekete geçti

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Rum Yönetimi’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin ocak ayının son 10 gününde Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması konusunu ele alması harekete geçtiği haber verildi.
Rum Yönetimi Barış Gücü için harekete geçti

Rum Yönetimi’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin ocak ayının son 10 gününde Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması konusunu ele alması harekete geçtiği haber verildi.

Fileleftheros, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın, iki toplumlu programlar gibi diğer eylemleri de eklemek niyetinde olması nedeniyle Rum Yönetimi’nin dikkatini Barış Gücü hakkında Güvenlik Konseyi’ne sunulacak raporun içeriğinde yoğunlaştırdığını yazdı.

Spehar’ın Denya bölgesinde yaşanan olayları raporunda nasıl aktaracağının da merak konusu olduğuna işaret eden gazete, Rum Yönetimi’nin Spehar’ın bu konuda eşit mesafe gütmekten ve sorumluluğu her iki tarafa yüklemekten kaçınmasını istediğine işaret etti.

Haberde, program uyarınca Güvenlik Konseyi’nin BM Barış Gücü’nü görev süresini 22 Ocak’ta görüşeceği, kararını da 30 Ocak’ta oylayacağı belirtildi.

Spehar’ın bir dizi istişarede bulunmak üzere gelecek hafta sonu ABD’ye gitmesinin beklendiği, öncesinde ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’le ayrı ayrı görüşeceği kaydedildi.

Habere göre, Spehar,  BM Genel Sekreteri’nin Siyasi Konulardan Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo ve Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lakura ile görüşmeler yapacak. Barış Gücü asker ve polis güçlerine katkı koyan ülkelerin yetkilileri dışında Güvenlik  Konseyi daimi üyesi ülke yetkilileriyle de görüşecek.

Spehar’ın daha sonra Washington’a giderek, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’taki Barış Gücü konularını ele alması bekleniyor. Washington’dan sonra New York’a dönecek olan Spehar, Güvenlik Konseyi’ndeki istişarelere katılacak ve 22 Ocak’ta görüşülmeye başlanacak Barış Gücü hakkında bilgilendirecek.

Habere göre, Rum Yönetimi, 22 Ocak yaklaşırken, Barış Gücü hakkında nahoş bir sürprizle karşılaşmamak için boşlukları doldurma çabasına girişti. Bu çerçevede  Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis önceki gün, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden, veto hakkı sahibi Çin’in Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.  

Gazete, Rum Yönetimi’nin Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan ancak bu dönem konsey toplantılarına katılan üyeleri nezdinde de hareketlilik içerisinde olduğuna işaret etti. Dışişleri Bakanlığı düzeyindeki hareketler dışında BM Barış Gücü’nün görüşülecek olması ışığı altında Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in de New York’a gidebileceği belirtilen haberde bunun, daha önceki Güvenlik Konseyi toplantılarında da uygulanmış ve olumlu sonuç alınmış bir taktik olduğu kaydedildi.

Haber Haravgi’de “UNFICYP’in (Kıbrıs’taki BM Barış Gücü) Görev Süresinin Yenilenmesine Dair Kulisler… Spehar ABD Ziyaretinden Önce İki Liderle Görüşecek”; Alithia’da “Spehar, UNFICYP’in Görev Süresinin Yenilenmesi İçin Ocak Ayı İçerisinde New York’a” başlıklarıyla verildi.

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