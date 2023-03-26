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Rum yönetimi Türkiye ile Yunanistan arasında varılan karşılıklı destek anlaşmasından rahatsız

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Rum yönetimi Türkiye ile Yunanistan arasında varılan karşılıklı destek anlaşmasından rahatsız
Rum yönetimi Türkiye ile Yunanistan arasında varılan karşılıklı destek anlaşmasından rahatsız

Türkiye’nin, Yunanistan’ın 2025-26 döneminde BM Güvenlik Konseyi’ne daimi olmayan üyeliğine destek vermesine karşılık Yunanistan’ın da Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliği adaylığını desteklemesi anlaşmasına Rum tarafının karşı çıktığı bildirildi.

Fileleftheros, Türkiye ile Yunanistan'ın anlaşmayı Güney Kıbrıs’ı hesaba katmadan yaptığını sonradan öğrenen Rum yönetiminin bu gelişmeden rahatsız olduğunu yazdı.

Gazete, Rum yönetiminin, beklenmeyen bir gelişme olmazsa, IMO Genel Sekreterliği için Kenya’yı destekleyeceğini kaydetti.

 

Haftalık Simerini haberi manşetten “Dendias Başka, Lefkoşa Başka… Hükümet Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü’nde Desteklenmesine Karşı Çıkıyor” başlığıyla aktardı.

 

Gazetenin haberine göre, Rum yönetimi Yunanistan’ın, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias eliyle yürüttüğü politikayı izlemeyecek.

Rum yönetiminin Türkiye’ye yönelik “işgal” iddiasını yineleyip, Rum uçak ve gemilerine ambargo uygulamasını hattırlatarak, “hal böyleyken Yunanistan BM Güvenlik Konseyi daimi olmayan üyelik elde etmek için Türkiye’ye destek vermesi" eleştirildi.

Gazete, Yunan hükümetinin bu tavrının bazı soru işaretleri doğurduğu görüşünü belirterek, bunları şöyle aktardı:

“Türkiye’nin Kıbrıs denizciliğine ambargo uyguladığını ve Yunanistan’ın garantörü ve ana vatanı olduğu Kıbrıs’ın limanlarını elinde tuttuğunu bilmiyor mu? Lefkoşa’nın AB’deki, uluslararası alandaki ve BM’deki taleplerinden birinin de mevcut gümrük birliğinin ve ek protokolün kaldırılmasını öngördüğü Türk ambargosunun kaldırılması olduğunu bilmiyor mu?”

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