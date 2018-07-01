Rumlar sağlık için KKTC ve TC'de para harcıyor

TL’nin Euro karşısında değer kaybetmesi ve Rum tarafındaki ekonomik kriz sonrasında yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle Rumların yalnızca akaryakıt değil ilaç ve tedavi için de KKTC’yi, hatta Türkiye’yi tercih ettiği haber verildi.

Politis “Karşıdan Alışveriş Yapan Kıbrıslı Rumlar Artıyor” başlıklı haberinde, “Kıbrıs sorununun durgunlukta olduğu ve ne olacağının belli olmadığı bir dönemde Kıbrıslı Rumlar, bir sonraki adımı öteki topluma doğru atmaya karar verdi” ifadelerini kullandı.

Rumların KKTC’de daha çok benzin ve ilaca para harcadığına işaret eden gazete, JCC verilerini kaynak göstererek sadece bu yılın ilk beş ayında Rumların KKTC’de ve Türkiye’de sağlık hizmeti ve ilaç için harcadığı paranın 60 bin Euro’yu aştığına dikkat çekti.

Gazete, Rumların yalnız bu yıl değil, ekonomik krizin yaşandığı 2013 ve sonrasındaki yıllarda, özellikle 2016 itibarıyla KKTC’de benzine ve ilaca para çok harcadığına dikkat çekti, yine JCC’yi kaynak göstererek sağlık ve ilaç harcamalarıyla ilgili şu verileri aktardı: 2016’da 44 bin Euro KKTC’de, 85 bin Euro Türkiye’de olmak üzere toplamda 129 bin Euro. 20107’de 55 bin Euro KKTC’de, 72 bin Euro Türkiye’de olmak üzere toplamda 127 bin Euro. 2018 Mayıs sonuna kadar 30 bin Euro KKTC’de, 36 bin Euro Türkiye’de olmak üzere toplam 66 bin Euro.

KALP VE KANSER İLAÇLARI

Rumların daha çok kalp ve kanser ilacı gibi rutin kullandıkları ilaçları KKTC’den satın aldıklarını belirten gazete, KKTC’deki bazı eczacılarla da görüştüğünü ve aspirin almak için de KKTC’deki eczanelere gidenler olduğunu kaydetti. Habere göre 1 Euro 5 TL’ye tekabül ediyor. Güney’de 50 Euro’ya satılan bir kalp ilacı KKTC’den alındığında 10 Euro’ya denk geliyor.

Gazete 2004’ten beridir yürürlükte bulunan Yeşil Hat Tüzüğü’nün de çok net olduğuna dikkat çekerek tüzükte “bir aylık tedavi ve kişisel kullanım için ilaç geçişine izin verilir ve geçiren kişi ilgili beyannameyi imzalar” denildiğini vurguladı.

Haberde, KKTC’de dişçi kliniği ve bazı eczaneler önünde bulunan Kıbrıslı Rumlarla yapılan sağlık ve ilaç için neden KKTC’yi tercih ettiklerine dair röportajlar da aktarıldı.