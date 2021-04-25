Rumların yüzde 52’si Kıbrıslı Türkler ile Rumların barış içerisinde sorunsuz ve çatışmadan yaşayamayabileceğine inanıyor

RİK, Omega ve Sigma tarafından Perşembe gecesi yayımlanan anketlerden, genel seçimlerde DİSİ’nin birinci parti çıkmasının ötesinde çok dikkat çekici başka gerçekler de ortaya çıktı.

Örneğin Rumların yüzde 52’si Kıbrıslı Türkler ile Rumların barış içerisinde sorunsuz ve çatışmadan yaşayamayabileceğine inanıyor. Yüzde 32’si iki bölgeli iki toplumlu federasyondan yana ancak yüzde 59’u federasyon hakkında bilgisi olmadığını söylüyor. Garantör devlet olarak Yunanistan’a güven yüzde 6, BM’ye güven yüzde 3,65. Yüzde 53, Anastasiadis’in görevini yapma biçiminden memnun değil.

Alithia Perşembe akşamı açıklanan üç anketten ilgi çekici bölümleri “Anketlerin Diğer Gerçekleri” başlığı altında toparladı.

Buna göre RİK’in iki bölgeli iki toplumlu federasyona dair sorularına verilen yanıtlar da ilgi çekici. Federasyon hakkında ne kadar bilgili oldukları sorulan katılımcıların yüzde 40’ı “bilgili olduğunu”, yüzde 59’u bilgisi olmadığını” söyledi.

“Federasyondan yana” olduğunu söyleyenler yüzde 37, federasyonun ne yanında ne de karşısında olduğunu” söyleyenler yüzde 32, “karşı” olduğunu söyleyenler yüzde 21. RİK’in “Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler barış içerisinde sorunsuz ve çatışmadan birlikte yaşayabilir mi” sorusuna katılımcıların yüzde 42’si olumlu (bu oran 2016’da yüzde 48 idi) cevap verdi. Yüzde 52’lik bölümü ise “barış içerisinde yaşayamayabileceklerini, sorun ve çatışma çıkabileceğini” söyledi (bu oran 2016’da yüzde 48’di).

Sigma’nın, Cenevre’de düzenlenecek gayriresmî 5+BM konferansının sonuçları ile ilgili sorusuna katılımcıların yüzde 44’ü “sorunu kötüleştirecek”, yüzde 32’si “ durum aynı kalacak”, yüzde 14’ü “çözümün temeli atılacak” cevabını verdi, yüzde 10’u cevap vermedi. Güzelyurt’un ve Maraş’ın Rumlara verilmesini “anlaşma için kırmızı çizgi görenler” yüzde 64, “kırmızı çizgi görmeyenler” yüzde 29, bu soruya cevap vermeyenler yüzde 7.

Sigma’nın, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda kurumlara duyulan güvenle ilgili soruya verilen cevaplardan çıkan sonuca göre Garantör güç olarak Yunanistan’a yüzde 6, AB’ye yüzde 4,36, ABD’ye yüzde 4,05, Rusya’ya yüzde 3,77, BM’ye yüzde 3,65, garantör güç olarak İngiltere’ye yüzde 2,42 güven duyuluyor.

Omega’nın “Kıbrıs’ta olgular doğru yönde mi yoksa yanlış yönde mi ilerliyor” sorusuna yüzde 62 “yanlış yönde”, yüzde 21 “doğru yönde”, yüzde 14 “ne biri ne diğeri” cevabını verdi, katılımcıların yüzde 3’ü cevap vermedi.

RİK’in araştırmasına göre Rumların büyük çoğunluğu en çok RMMO’ya ve Polis’e güveniyor. Katılımcıların yüzde 67’si RMMO’ya “oldukça güvendiğini”, yüzde 31’i “çok güvenmediğini” söyledi. Polis teşkilatı katılımcıların yüzde 55’inden olumlu, yüzde 45’inden olumsuz puan aldı. Güven konusunda Kilise’ye olumlu puan verenler yüzde 43, olumsuz puan verenler yüzde 55. Yargıya olumlu puan verenler yüzde 42, olumsuz puan verenler yüzde 55. Kamu hizmetleri yüzde 39’dan olumlu, yüzde 59’dan olumsuz puan aldı.

OMEGA’nın Anastasiadis hükümetinin icraatlarından memnun musunuz? sorusuna Kıbrıs sorununda: yüzde 23 “memnunum” yüzde 60 “memnun değilim”, yüzde 13 “ne biri ne diğeri” dedi, yüzde 4’ü cevap vermedi. Pandemi Yönetimi: yüzde 56 “memnun”, yüzde 29 “memnun değil”, yüzde 13 “ne biri, ne diğeri”, yüzde 2 cevap vermedi. Ekonomi Yönetiminde: yüzde 33 memnun, yüzde 50 memnun değil, yüzde 14 “ne biri ne diğeri” dedi, yüzde 3 cevap vermedi.

OMEGA’nın “Anastasiadis’in görevin yerine getirme şeklinden memnun musunuz” sorusuna cevaplar ise şöyle: yüzde 53 “memnun değilim”, yüzde 28 “memnunum”, yüzde 18 “ne biri ne diğeri”, yüzde 1 “cevap vermek istemiyorum.”

RİK’in Güney Kıbrıs’ta “demokrasinin işleyişinden memnun musunuz sorusuna katılımcıların yüzde 22’si “memnunum”, yüzde 77’si “memnun değilim” cevabını verdi.

Sigma’nın, siyasi liderlerin popülaritesi ile ilgili sorusuna verilen cevaplar ise şöyle: Anna Theologu katılımcıların yüzde 30’ndan olumlu yüzde 32’sinden olumsuz puan aldı. Haralambos Tehopemptu yüzde 31 olumlu yüzde 27 olumsuz, Eleni Theoharus yüzde 31 olumlu yüzde 43 olumsuz, Averof Neofitu yüzde 23 olumlu yüzde 53 olumsuz, Nikolas Papadopulos yüzde 22 olumlu yüzde 50 olumsuz, Marios Karoyan yüzde 21 olumlu yüzde 49 olumsuz, Andros Kiprianu yüzde 18 olumlu yüzde 60 olumsuz, Marinos Sizopulos yüzde 18 olumlu yüzde 49 olumsuz, Hristos Hristu yüzde 17 olumlu yüzde 56 olumsuz.