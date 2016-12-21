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Rus Büyükelçi'nin katilinin evinden bakın ne çıktı!

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Rus Büyükelçi'nin katilinin evinden bakın ne çıktı!
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Altıntaş'ın evinde yapılan aramada, yaşanan olayın perde arkasını aralayan bulgular ortaya çıktı.

Anadolu Ajans'ın haberine göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın evinde yapılan aramada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve El Kaide'ye ilişkin kitaplar bulundu.

Alınan bilgiye göre, saldırgan Altıntaş'ın Ankara'nın Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi'ndeki evinde polis ekiplerince yapılan aramada, FETÖ ve El Kaide'ye ilişkin kitaplar bulundu.

Altıntaş'ın yaşadığı daire, aramanın ardından mühürlenmişti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi olarak evin önünde bekleyişi sürerken, apartman sakinleri dışında kimsenin içeri girişine izin verilmiyor.

Öte yandan Altıntaş'ın polis okuluna girişinde referans olarak gösterdiği iki üst düzey emniyet görevlisinin FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.

 

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