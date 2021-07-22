Rusya Dışişleri: Maraş’ın statüsünün tek taraflı olarak değiştirilmesini desteklemiyoruz

Zaharova, Kıbrıs’taki kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılması tartışmalarına ilişkin soru karşısında, söz konusu bölgenin statüsünün tek taraflı olarak değiştirilmesini desteklemediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kıbrıs’taki kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılması tartışmalarına ilişkin soru karşısında, söz konusu bölgenin statüsünün tek taraflı olarak değiştirilmesini desteklemediklerini belirtti.

Kıbrıs’taki Maraş bölgesinin bir kısmının açılmasına ilişkin süren tartışmalara Rusya’nın nasıl baktığı, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’ya soruldu.

Zaharova, soru karşısında şunları söyledi: “Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ve kapalı Maraş bölgesiyle ilişkili durumu yakından izliyoruz. Söz konusu bölgenin statüsünün değiştirilmeye devam etmesinin endişe yaratmaması beklenemez. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olacak biçimde gerçekleştirilen ve müzakereleri yeniden başlatılmasını zorlaştıran tek taraflı eylemlerin tamamını kabul edilemez buluyoruz.”

Zaharova ayrıca, ‘eskiden beri olduğu gibi, Kıbrıs sorununun, belirlenmiş olan uluslararası hukuk çerçevesi temelinde çözümlenmesini desteklediklerini’ kaydetti.

‘Kıbrıs için çözüm modelinde tek taraflı yeni düzenlemelere karşıyız’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevcut müzakereler ya da çözüm modeli üstünde tek taraflı yeni düzenlemeler yapılması fikrini desteklemiyoruz. Nihai çözümün, dışarıdan baskı olmadan ya da hazırlanmış formüller dayatılmadan halkların kendisi tarafından bulunması gerektiğine inanıyoruz. Söz konusu görüşlerimizi, hiçbir istisna olmaksızın tüm partnerlerimize iletiyoruz.”

‘Kıbrıs’taki BM barış gücü varlığını destekliyoruz’

Zaharova Kıbrıs’taki barış gücü misyonuna ilişkinse, “Rusya Federasyonu, gereksinim duyulan istikrar kazandırıcı rolünü düşünerek, Birleşmiş Milletler barış gücünün Kıbrıs’ta barışın desteklenmesi adına yürüttüğü eylemleri hep desteklemektedir” açıklamasını yaptı.

‘Kıbrıs müzakereleri başlarsa Maraş konusunda da uzlaşılabilir’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Maraş konusunda nasıl uzlaşı sağlanabileceği sorusu üstüneyse, “Kıbrıs sorununun nihai çözümü için halklar arasında görüşmelerin bir an önce yeniden başlatılmasının, Maraş konusunda da uzlaşı sağlanmasına yardımcı olacak atmosferin oluşmasına olanak vereceğine inanıyoruz” dedi.