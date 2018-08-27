  • BIST 90.806
  • Altın 238,452
  • Dolar 6,1598
  • Euro 7,1534
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Rusya, Suriye kıyılarına 3 yeni gemi gönderdi

» »
Rusya, Akdeniz'e Kalibr füzesi donanımına sahip iki fırkateyninin yanı sıra bir mayın gemisi daha gönderdi.
Rusya, Suriye kıyılarına 3 yeni gemi gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'ndan Amiral Grigoroviç ve Amiral Essen fırkateynleri Akdeniz'deki Rus donanmasına katılması için yola çıktı. Gemiler nihai güzergâhlarına varmadan önce yol üzerinde sahte düşman hedeflerini tespit ve izleme tatbikatı gerçekleştirdi. Bu gemilerin ardından aynı filodan Valentin Pikul isimli bir mayın gemisi de Suriye kıyılarına gitmek üzere gönderildi.

Öte yandan bu adım Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye'ye karşı yeni bir bombardıman gerçekleştirme hazırlığında olduğu uyarısını yaptığı bir dönemde geldi.

Nitekim Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da, dün İdlib'de militanlar tarafından 2 gün içinde yeni bir kimyasal silah provokasyonunun planlandığını ve bu provokasyon üzerinden Şam'ın suçlanmak istediğini söylemişti.

İngiltere, ABD ve Fransa nisanda benzer bir bahaneyle Suriye'yi vurmuştu.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan'a idam tepkisi: Canavarca22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:21
  • İran yerli savaş uçağını tanıttı21 Ağustos 2018 Salı 15:42
  • Suudi feministlerden radyo kanalı: 'Anaerkil Çağ'ı özlüyoruz21 Ağustos 2018 Salı 13:30
  • İsrailli barış aktivisti Uri Avnery yaşamını yitirdi21 Ağustos 2018 Salı 10:32
  • Trump: İsrail'in birkaç yıl içinde Muhammed isminde başbakanı olacak20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:48
  • İran 16 yaşından küçük kızların evliliğini yasaklamaya hazırlanıyor16 Ağustos 2018 Perşembe 13:27
  • Yemenli çocuklar için toplu cenaze düzenlendi14 Ağustos 2018 Salı 12:24
  • İran yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:43
  • Çin, İran gaz sahasında çoğunluk hisseye sahip oldu12 Ağustos 2018 Pazar 10:06
  • İsrail ile Hamas anlaştı10 Ağustos 2018 Cuma 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti