Rüya gerçek oldu: Plajda ders

Plajda ders bir çocuğun rüyası gibi görünse de pandemi dünyasında gerçeğe dönüştü.

İspanya’nın Murcia bölgesinde bir okul, bir yıldır uzaktan ya da sosyal mesafeli olarak sınıflarda süren eğitimi plaja taşıdı.

Felix Rodriguez de la Fuente okulu temiz hava ve yeni bir tür eğitim modelini birleştirdiği yöntemde sınıflarını Playa de los Nietos plajına kurdu.

Kara tahtanın önüde sosyal mesafeli olarak dizilen sıralarda maskeli öğrenciler kumun üstünde ders dinliyor.

Bazıları sanat derslerinde çıplak ayaklarını kumda gezdirirken bir yandan enstrüman çalan da var, kuma yerleştirdiği şövalesinde deniz manzarasına karşı resim çizen de…

İngilizce öğretmeni Juan Francisco Martinez “Böyle ders yapmak güvenli. Çocuklar çok iyi vakit geçiriyor. Burada öğrendiklerini unutmuyorlar” diyor.

3-12 yaş aralığında çocuklar kendi sınıf grupları içinde kalıyor. Şimdiye kadar hiç vaka görülmemiş.

Plajda ders ‘Temiz Hava‘ olarak bilinen ve pandemide çocuklar için daha kaliteli hava yaratmayı amaçlayan bir projenin parçası.

Çocuklar plajda olmanın verdiği avantajla balıkçılardan nasıl balık tutulacağını öğreniyor, sofralarına gelen yemeğin hikayesini de dinleyebiliyor. Yani plajda eğitime ‘hayat dersleri‘ de dahil.