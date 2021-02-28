Saatte yaklaşık 200 km hızla giden 88 yaşındaki adam 'Covid-19 aşısını' gerekçe gösterdi

Fransa'da köy yolunda saatte 191 kilometre hızla giderken durdurulan 88 yaşındaki adam, polislere Covid-19 aşı randevusuna geç kaldığını söyledi.
Ülkenin doğusundaki Bas-Rhin Bölge Polisi, Facebook'tan yaptığı açıklamada, 88 yaşındaki sürücünün yakalandığı yoldaki hız sınırının 110 kilometre olduğunu duyurdu.
Polis, aşırı hız yapmasına Covid-19 aşısına geç kalmasını sebep göstermesine rağmen şoförün ehliyetine ve arabasına el koydu.
Sosyal medyada yapılan açıklamada ayrıca "Herkesin güvenliği için, 60 yıldır ehliyetiniz olsa bile hız sınırlarına uyalım" denildi.
Ocak ayından bu yana Fransa, aşılama programında 75'in üzerindeki bölge sakinlerine öncelik tanıyor.
Başbakan Jean Castex son yaptığı açıklamada, stratejinin sonuç verdiğini ve 80 yaşın üzerindekiler arasında yeni vaka oranlarının düştüğünü söylemişti.
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