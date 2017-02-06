Sabriye Şengül, Survivor'ın son bölümünde yapılan ada konseyinde ünlüler takımı tarafından ismi en çok yazılan ve elemeye kalan yarışmacı oldu.

Geçen hafta da bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi İlhan Mansız'ın ismini söyleyerek elemeye bıraktığı Sabriye Şengül kimdir? Survivor'da ikinci kez elenme riskini yaşayan Kick Boks Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül başarılı spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Sabriye Şengül'ün, hayatı ve başarıları..

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Şengül, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alıyor. Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan Şengül, ayrıca K1 Dünya Karması Şampiyonluğu unvanına da sahip. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Şengül, boksa başlama öyküsü ise şöyle anlattı: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.” Şengül'ün Survivor sloganı ise son derece iddialı: "Survivor'ın kadın bir savaşçıya ihtiyacı vardı! İşte ben geldim..." Şengül, kazandığı şampiyonluklardan sonra Beyaz Show'a da katılmıştı.