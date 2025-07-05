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Sadıkoğlu: Çok şükür sağlığım yerinde

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, geçirdiği operasyonun ardından sağlığının yerinde olduğunu açıkladı.
Sadıkoğlu: Çok şükür sağlığım yerinde

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, geçirdiği operasyonun ardından sağlığının yerinde olduğunu açıkladı.

Sadıkoğlu açıklamasında;

“Değerli halkımız, kıymetli dostlarım,

Geçirdiğim operasyonun ardından çok şükür sağlığım yerinde. Sürecin başından itibaren dualarını, iyi dileklerini esirgemeyen herkese gönülden teşekkür ederim.

Arayan, mesaj atan, sosyal medyadan ulaşan herkese ayrı ayrı minnettarım. Destekleriniz bana güç verdi, moral oldu. En kısa sürede görevimin başında olacağım.

Bu vesileyle tüm 6 Temmuz’da sona erecek 53. Geleneksel İskele festivalimizin coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum.”  ifadelerine yer verdi.

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