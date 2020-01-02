Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre, KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Kıyı kesimlerde hava sıcaklığı 13-17 derece dolaylarında, iç kesimlerde ise 15-17 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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