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Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir

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Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir
Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) mutasyon geçiren türünün daha hızlı yayıldığına dikkat çekerken, "Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" dedi.

Türkiye'de daha bulaşıcı olduğu belirlenen mutasyonlu Koronavirüs tespit edilen vatandaşların sayısı 128'e yükseldi.

"Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız"

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.

"Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak.

"Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız."

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