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Sağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan Covid-19 virüs mutasyon analizi konusunda açıklamalarda bulundu. 
Sağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan Covid-19 virüs mutasyon analizi konusunda açıklamalarda bulundu. 

Bakan Pilli, şunları kaydetti; 

"Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptırmış olduğu Covid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı covid -19 virüsü tespit edilmiştir.   Bu virüsün daha hızlı ve yaygın bulaştığı dikkate alındığında halkımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesi son derece önemlidir. "

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