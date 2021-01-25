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Sağlık Üst Kurulu Sağlık Bakanlığı'nda yeniden toplandı

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Sağlık Üst Kurulu Sağlık Bakanlığı'nda yeniden toplandı
Sağlık Üst Kurulu Sağlık Bakanlığı'nda yeniden toplandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, Üst Kurul toplantısının Sağlık Bakanlığı’nda devam ettiği öğrenildi.

Radikal tedbirler alınmasına yönelik karar üretmeye çalışan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la da istişarelerde bulunan Üst Kurul üyelerinin, Cumhurbaşkanlığı’nda sona eren toplantının ardından Sağlık Bakanlığı’nda yeniden toplandıkları öğrenildi.

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