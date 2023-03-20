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Şahan Gökbakar’dan Kızılay Başkanı’na: Onurlu ol, istifa et

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Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Twitter'de tartışan komedyen Şahan Gökbakar, "Onurlu ol, istifa et" dedi.
Şahan Gökbakar’dan Kızılay Başkanı’na: Onurlu ol, istifa et

Deprem bölgesine çadır satmasıyla büyük tepki toplayan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’la komedyen Şahan Gökbakar arasındaki tartışma yeniden alevlendi.

“SENİ UNUTTUM ZANNETME”

Sosyal medya hesabından Kınık’ın bir fotoğrafını paylaşan Gökbakar, “Seni unuttum zannetme yakışıklı. Babaaaam, dedeeeeem, ögretim görevlim, afette çadır ve konserve satanım…” ifadelerini kullandı.

“RECEP İVEDİK GÖNDERMESİ”

Gökbakar’ın bu paylaşımına yanıt veren Kınık ise, “Şahan gelsene afet bölgesine birlikte depremzede vatandaşlarımıza hizmet edelim. Bak ben kırk günde bölgede 15.000 km yol yapmışım. İnan kaba saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir bizimle birlikte hizmet eder, çorba yemek dağıtırdı. Hadi gel sahaya dertleşiriz biraz.” dedi.

“ONURLU OL, İSTİFA ET”

Gökbakar da Kınık’ı etiketleyerek, “Kerem bey, afet bölgesine hizmet etmek, sahada olmak benim işim değil, senin işin. Ben maddi ve ayni yardım yapıyorum, çocuk okutuyorum. Recep ivedik’e gelince! Eğer gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı varya offf! Anladın sen onu… Onurlu ol, istifa et!” ifadelerini kullandı.

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