Sahil Şehrinde Sahte Evrakla 25.000 Stg'lik Dolandırıcılık Operasyonu

Lefkoşa'da Şirket Çalışanlarından Sahte Evrak Operasyonu: Mal Sahibinin İzni Olmadan Apartman Satışıyla 25.000 Stg Dolandırıcılık"

Marta ait olan olayda, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir şirketin işletmecisi H.T. (E-39) ve çalışanı F.C. (E-45), Gönyeli'de bulunan bir apartmana ait iki dairenin satış işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla mal sahibinin izin vermemesine rağmen, sahte satış sözleşmesi düzenleyip tedavüle sürerek 25.000 Stg'lik sahtekarlıkla para temin etmişlerdir.

Olayın polise bildirilmesi üzerine H.T. ve F.C., tutuklanmış olup, devam eden soruşturma kapsamında detaylar gün yüzüne çıkmaktadır. İşletmenin bu tür dolandırıcılık girişimleriyle ilişkisi ve mağdurların durumu, güvenlik birimleri tarafından titizlikle incelenmektedir