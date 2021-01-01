"Bu ülkede hukuk varsa, sırf geçmiş sicilime, memleketime bakılarak faşizan bir ceza verildiğini müfettişler veya AYM açığa çıkarır. Yoksa AİHM'e gideriz"

30 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi. Tahliye haberini sosyal medya hesabından duyuran Odabaşı, dostlarına teşekkür etti.

Odabaşı, noter işlemi yaptığı sırada gelen polisler tarafından gözaltına alınmış, ve adliyeye götürülmüştü. Odabaşı, sonrasında yaptığı açıklamada da Kandıra Cezaevi'ne götürüldüğünü belirtmişti.

Odabaşı, dün (31 Aralık) tahliye edildiğini duyurdu. Akşam saatlerinde Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Odabaşı "Bu akşam serbest bırakıldım. Vefanıza bir kez daha minnettarım" dedi.

Odabaşı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Lobilere değil, her zaman yazdıklarımı içselleştiren insanlara, yazıyla kurulan dostluğa inandım; insana, vefaya ve vicdana inandım. Mağdur olduğumda ise siz beni sahiplenerek her seferinde doğrulmama emek verdiniz. Bu akşam serbest bırakıldım. Vefanıza bir kez daha minnettarım

"Sırf Kürt olduğum için gözüme bayrak sokup dombra dinleten bir hadsiz evimin kapısına kadar gelince, önce uyarıp sona ona bir yumruk attım: 3 yıl 7 gün ceza aldım. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan ise kahraman oldu. Burası Türkiye...

"Bu ülkede hukuk varsa sn. bakan Abdülhamit Gül müfettişlerine dosyamı inceletsin. Bir yumruk dışında (ki onu da dürüstlüğümden ben mahkemeye beyan ettiğim) dosyada başka kanıt varsa. bu ülkenin en haysiyetsiz insanı seçilmeyi üstlenirim. Hukuk varsa onlar adaleti üstlenir mi?

"Diyeceklerim özetle bu kadar. Hayatımda hiçbir zaman hilenin, yalanın, namertliğin, kahpeliğin olduğu yerlere imzamı koymadım. Bu ülkede hukuk varsa, sırf geçmiş sicilime, memleketime bakılarak faşizan bir ceza verildiğini müfettişler veya AYM açığa çıkarır. Yoksa AİHM'e gideriz"