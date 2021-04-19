Şaka için üretilmişti: Dogecoin 52 milyar doları aştı

2013’te yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından şaka olarak oluşturulan kripto para Dogecoin, 2020’nin son günlerinde 0,045 dolardan işlem görüyordu.

2013’te yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından şaka olarak oluşturulan kripto para Dogecoin, 2020’nin son günlerinde 0,045 dolardan işlem görüyordu. 2021 yılına hızlı giren Dogecoin, yılbaşından bu yana yaklaşık 92 kat artarak 0,41 dolara yükseldi. Sadece son bir haftada yüzde 500 artan DOGE, 52 milyar dolar piyasa değerini aşarak en değerli beşinci kripto para birimi oldu.

2013 yılının sonlarında yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer, meme olarak adlandırılan internet şakası olarak geliştirdikleri Dogecoin adı verilen bir kripto para ortaya çıkardı.

Üzerinde Japonya'ya özgü bir ırk olan 'Shiba Inu' köpeği bulunan kripto para birimi parodi olarak faaliyete geçerken 2020’nin Aralık ayına kadar da 0,004 dolardan kripto para piyasalarında işlem görüyordu.

Daha sonra kendini ‘Mars’ın imparatoru’ olarak ilan eden Elon Musk tarafından desteklenen ve her geçen gün popülaritesini artıran Dogecoin, 1 ay içerisinde yaklaşık yüzde 900 artarak 0,04 dolardan işlem görmeye başladı.

OCAK AYINDA REDDİT ELİ DEĞDİ

2021 yılına da hızlı giren ve adını daha fazla insanın duymaya başladığı Dogecoin’e Ocak ayında ünlü forum Reddit’in eli değdi ve forumun borsa ve para bölümü olarak adlandırılan WallStreetBets’te kullanıcıların ‘yoğun talebine’ uğradı.

Forum üyeleri Ocak ayının son iki gününde Dogecoin’e adeta hücum ederken kripto para iki gün içerisinde yüzde 800 artarak 0,08’den işlem görmeye başladı ve piyasa değeri 6 milyar dolara ulaştı.

Ocak ayı itibarıyla en değerli 10 kripto para biriminden biri haline gelen Dogecoin’ en önemli destek ise Tesla ve SpoaceX CEO’su Elon Musk’tan geldi.

ELON MUSK DESTEĞİ DEVAM ETTİ

Musk, 29 Ocak'ta ünlü moda dergisi Vogue'a gönderme yaparak "Dogue" yazılı bir dergi kapağı paylaşırken, 4 Şubat’ta "Dogecoin, halkın kriptosu" şeklinde tweetini attı. Bu tweetin ardından ünlü kült çizgi film Aslan Kral’a gönderme yaparak Dogecoin’i temsil eden 'Shiba Inu' köpeğini kaldırdığı bir fotoğraf paylaşan Musk’ın paylaşımı 180 binden fazla paylaşılarak büyük dikkat çekti.

O günden itibaren nispeten yatay bir seyir izleyen Dogecoin ise, her geçen gün işlem hacmini artırarak piyasa değerini artırdı. 10 Nisan’da yine Elon Musk’ın Dogecoin paylaşımı geldi. Musk Dogecoin fiyatlarının yakında çok fazla artacağını ima ederek "Çok yakında Ay'a gidiyor" ifadelerini kullanarak bir tweet atmıştı.

5 GÜNDE 3 KAT ARTTI

Neredeyse her fırsat bulduğunda Dogecoin ile ilgili paylaşımda bulunan Musk etkisiyle daha fazla insan tarafından bilinmeye başlayan Dogecoin, 16 Nisan günü yüzde 130 artarak 0.3 dolardan işlem görmeye başladı.

Bugün ise dijital döviz borsası Coinbase'e göre Dogecoin'in fiyatı 0,41 doların üzerine çıktı. Geçtiğimiz Çarşamba günü 0,13 dolardan işlem gören para birimi 5 günde 3 kattan fazla artarak büyük bir artış sağladı.

Dogecoin bir hafta içerisinde yaklaşık yüzde 500 artarak rekor kırarken yılbaşından bu yana 92 kat artarak kırılması zor bir rekora imza atarken kripto para veri sitesi CoinGecko'ya göre Dogecoin'in piyasa değeri şu anda yaklaşık 52 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.