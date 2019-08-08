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Sakal modası Gillette'i 8 milyar dolar zarara uğrattı: Bebek yüzlü modellerin dönemi artık geçti

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Erkekler arasında son dönemde yayılan sakal modasının, tıraş bıçağı markası Gillette'i 8 milyar dolar zarara uğrattığı öğrenildi. Şirket
Sakal modası Gillette'i 8 milyar dolar zarara uğrattı: Bebek yüzlü modellerin dönemi artık geçti

Son yıllarda gençler arasında hızla yayılan sakal modası, dünya devi olan bir tıraş bıçağı markasını büyük zarara uğrattı. Dünyanın en büyük tüketim şirketlerinden Procter & Gamble'a (P&G) ait olan Gillette markasının gençlerin jiletten vazgeçerek sakal bırakmasından dolayı 8 milyar dolar kaybettiği ortaya çıktı.

 

118 yıllık markayı markasını 2005'te 57 milyar dolara satın alan P&G yetkilisi Jon Moeller, "Sakal tıraşlarına rağbetin azalması doğal olarak tıraş bıçakları ve jiletleri de olumsuz etkiledi" dedi.

5 GENÇTEN 4'Ü SAKALLI

Dünyaca ünlü markadaki dev kaybı değerlendiren ABD basınında ise, "Jake Gyllenhaal, Drake ve daha birçok ünlünün artık kirli sakalı var. Gençler ayrıca iş yerinde ciddi gözükmek için de sakal bırakıyor. Artık dünya genelinde neredeyse her 5 gençten 4'ü sakal bırakıyor. Bebek yüzlü Leonardo Di Caprio ve Brad Pitt modası artık geçti yani" yorumlarına yer verildi.

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