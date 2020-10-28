Salgın alkolü vurdu

En fazla ÖTV artışı motorlu araçlar ve dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşirken yüksek ÖTV uygulanan alkolde ise artışın sınırlı kaldığı belirtildi. Bunun gerekçesi ise salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve turizmin yavaşlamasının içki tüketimini olumsuz etkilemesi olarak gösterildi.

Raporda, merkezi yönetim bütçe gelirlerine yer verilerek ÖTV gelirlerinin yılın ilk 8 ayında yüzde 35 oranında arttığına dikkat çekildi. Tabloya göre petrol ve doğalgazdan elde edilen ÖTV geliri, 2019 yılının ocak-ağustos döneminde 39 milyar lira iken 2020’nin aynı döneminde 43.8 milyar liraya (artış yüzde 12.3) çıktı. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV, aynı dönemde 6 milyar liradan 19.9 milyar liraya (artış yüzde 233.5) yükseldi. Alkollü içkilerden alınan ÖTV’deki artış ise yüzde 5.9’da kalarak 9.2 milyar liradan 9.7 milyar liraya çıktı. Tütün mamullerinden alınan ÖTV, yüzde 24.8 artarak 33 milyar liradan 41.3 milyar liraya, dayanıklı tüketim mallarından alınan ÖTV ise 3 milyar liradan 7.2 milyar liraya çıkarak yüzde 136.9 arttı.

TAŞITTA ARTIŞ YÜZDE 233.5

Kredi maliyetlerindeki düşüşün de etkisiyle artan araç satışları nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 233.5 artan motorlu taşıtlar üzerinden yapılan ÖTV tahsilatı ile aynı dönemde yüzde 136.9 artan dayanıklı tüketim ve diğer mallar üzerinden alınan ÖTV gelirinin toplam ÖTV gelirlerinde görülen yüksek oranlı artışta belirleyici olduğu vurgulandı. Alkollü içkilerden alınan ÖTV gelirindeki azalma ise şöyle açıklandı:

“Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ile turizm faaliyetlerinin yavaşlaması alkollü içki tüketimini olumsuz etkilemiş, dolayısıyla alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV tahsilatı yılın ilk sekiz ayında yüzde 5.9 oranında sınırlı bir artış göstermiştir.”

Raporda, salgın nedeniyle kısıtlamaların uygulandığı süreçte ekonomik aktivitedeki yavaşlama nedeniyle petrol ve doğalgaz ürünleri üzerinden alınan ÖTV gelirlerinde düşüş gözlense de normalleşmeyle birlikte tüketimde meydana gelen toparlanmanın etkisiyle yılın ilk 8 ayında yüzde 12.3 oranında arttığı belirtildi.