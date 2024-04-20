Şampiyon Melekler için adalet yürüyüşü: Katillerin her zaman peşinde olacağız

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde, “Adalete Işık Tut” sloganı ve sanıkların olası kastla yargılanması talebiyle başkent Lefkoşa’da yapılan adalet yürüyüşünde, “Meleklere verilmiş sözümüz var, adalet için buradayız” mesajları verildi.

Sabahın erken saatlerinde Gazimağusa’dan yola çıkan “Şampiyon Melekler”in ailelerinin Lefkoşa otobüs terminalinde toplanan vatandaşlara katılmasının ardından başlayan yürüyüşte meşaleler eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yüründü.

Yürüyüşe, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, bazı siyasi parti, sendika, sivil toplum örgüt temsilcileri de katılarak destek verdi.

6 Şubat depreminde yıkılan, aralarında 35’i Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili ocak ayında Adıyaman’da başlayan ve 26 Nisan’da devam edecek dava öncesinde, “Meleklere adalet sözümüz var”, “Adalet için buradayız”, “İsias ortak davamız” sloganları eşliğinde TC Büyükelçiliği önüne gelindi.

Yürüyüşe katılan birçok kişi, ellerinde “Şampiyon Melekler”in fotoğraflarının yer aldığı dövizlerin yanı sıra “İsisas Ortak Davamızdır”, “Adalet İçin Yürüyoruz”, “Adalet Olası Kast ile Gelecek”, “Birlikte Daha Güçlüyüz! Adalet için Mücadeleye Devam!” ve “Şampiyonlar Ölmez” yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşün ardından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Şehitler Anıtı önünde bir konuşma yaptı.

Karakaya, son günlerde İsias Otel davasında kendilerini üzen bazı kararlar alındığını belirterek, “Bizim tek dayanağımız bilimin gösterdiği doğrular ve hukukun üstünlüğüdür. Türkiye Cumhuriyeti adaletinden de tek beklentimiz bu yöndedir.” dedi.

“İlk günden beri yaslarını bir kenara koyarak sorumluların cezasını çekmesi gerektiğini hep birlikte dile getirerek ‘adalet, adalet' diye haykırdıklarını” söyleyen Karakaya, “Bu haykırışımız 72 cana mezar olan bu yapının ortaya çıkmasında ismi geçen tüm kişiler ve sorumlular hak ettikleri en ağır hukuki cezaları alana kadar yani olası kastla yargılanıp hüküm giyene kadar devam edecektir.” dedi.

Karakaya’nın konuşmasının ardından “Şampiyon Melekler”in isimleri teker teker okundu. Adalet için yakılan meşalelerin, Şehitler Anıtı’nın etrafına bırakılmasıyla yürüyüş tamamlandı.

- “Haykırışımız, tüm sorumlular olası kastla yargılanıp hüküm giyene kadar devam edecek”

Adalet yürüyüşüne katılarak kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Günlerdir, haftalardır, aylardır, tam 438 gündür, birlikte kalplerimizin attığı, birlikte ağladığımız, birlikte yürüdüğümüz, birlikte mücadele ettiğimiz dava arkadaşlarımız, dava yolumuzun uzun olacağını en başından beri hep söyledik. Hepimiz bunun bilincindeydik, bugün de bilincindeyiz. Bildiğiniz gibi maalesef son günlerde davamızda bizleri üzen kararlar alınmıştır. Bizim tek dayanağımız bilimin gösterdiği doğrular ve hukukun üstünlüğüdür. Türkiye Cumhuriyeti adaletinden de tek beklentimiz bu yöndedir.” dedi.

“İlk günden beri kapanmayacak yaralarımızı, yasımızı bir kenara koyarak bize bu acıyı yaşatanların ve koskoca bir nesli yok edenlerin cezasını çekmesi gerektiğini hep birlikte dile getirerek ‘adalet, adalet' diye haykırdık” diyen Karakaya, “Bu haykırışımız 72 cana mezar olan bu yapının ortaya çıkmasında ismi geçen tüm kişiler ve sorumlular hak ettikleri en ağır hukuki cezaları alana kadar yani olası kastla yargılanıp hüküm giyene kadar devam edecektir.” dedi.

-“4 farklı teknik bilirkişi raporunda binanın bütün kusurları nettir, suçlar sabittir ve suçlular bellidir. Mahkeme heyeti, bu gerçeklerle hareket etmek zorundadır”

Karakaya, “Bugüne kadar suçluların belli desteklerle aldırdığı tek bir rapor dışında, gerek savcılık gerekse bizler tarafından alınan 4 farklı teknik bilirkişi raporunda binanın bütün kusurları nettir, suçlar sabittir ve suçlular bellidir” diyerek, “Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, bu gerçeklerle hareket etmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

“Verilen ara kararlarla bizlerin bu yoldan döneceğine inananlara cevabımız nettir” diyen Karakaya, bu kararlılıklarının devam edeceğini belirterek, “Çünkü meleklerimize verilmiş sözümüz var” dedi.

Karakaya, gelecek hafta Adıyaman’da bir kez daha davada hazır bulunacaklarını vurgulayarak, “Önümüzdeki hafta canlarımızı, geleceğimizi bıraktığımız Adıyaman’da olacağız. Çocuklarımıza, öğretmenlerimize, çok sevdiğimiz arkadaşlarımıza ve turist rehberlerimize mezar olan Adıyaman’da bir kez daha hazır bulunacak, davamıza sahip çıkacak, tek yürek olacağız.” dedi.

-“Sadece 17 saniyede kum yığınına dönerek, canlarımıza mezar olan İsias otel suçluları, serbest kalarak hayatlarına devam edeceğini sanıyorsa yanılırlar”

“Şampiyon Meleklerimizi, canımız öğretmen ve velilerimizin her birini sevgi ve özlemle her nefeste anıyoruz.” diyen Ruşen Karakaya şunları söyledi:

“438 gündür sadece bu ülkede değil dünyanın birçok yerinde yaşatılan bu isimler hep yaşayacak ve yaşatılacaktır. Geçtiğimiz hafta tamamlanan bilirkişi raporlarında, sadece 17 saniyede kum yığınına dönerek, canlarımıza mezar olduğu net olan Grand İsias otel suçluları, serbest kalarak hayatlarına devam edeceğini sanıyorsa yanılırlar. Bilinmelidir ki bu dava adil sonuçlanıncaya kadar sevdiklerimizi bizden koparan bu katillerin hep peşinde olacağız.”

Karakaya, bu toplumsal davada “Şampiyon Melekler”in ailelerinin yanlarında olup onlara güç veren herkese teşekkür ederek, “Kıbrıs, tek yürek… Bu davanın peşinde, sonuna kadar hep birlikteyiz” dedi.