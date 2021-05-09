Şampiyonlar Ligi finali: İngiltere, maçın İstanbul'dan Londra'ya alınması için "hassas müzakereler" yürütüldüğünü açıkladı

İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, Chelsea ile Manchester United arasında 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi maçının Londra'ya alınması konusunda "hassas müzakereler" yürütüldüğünü söyledi.

BBC'de pazar sabahları yayınlanan Andrew Marr'ın programına katılan Gove, "(Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı) Oliver Dowden, UEFA ve konunun diğer muhataplarıyla görüşmeler yürütüyor. Bunun gerçekten çok iyi olacağını düşünüyorum ancak Oliver'ın yürüttüğü görüşmeler hakkında daha fazlasını söylemem doğru olmaz" dedi.

Gove, İngiltere'deki taraftarların da bu değişiklikten büyük memnuniyet duyacaklarını düşündüğünü belirtti.

İngiltere hükümetinin bilimsel danışma komitesi (SAGE) de yaptığı yazılı açıklamayla maçın yerinin değiştirilmesine yönelik girişimlere destek verdi.

SAGE'den yapılan açıklamada, "İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasında, birçok taraftara mümkün olan en güvenli ortamda maçı izlemek için en iyi fırsatı sunmak amacıyla Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için yürütülen görüşmeleri tüm kalbimizle destekliyoruz. UEFA, geçen yıl bu turnuvanın bazı turlarındaki maçları Portekiz'e almıştı. Dolayısıyla maç yerinin değiştirilmesi daha önce yaşanmamış bir durum değil" denildi.