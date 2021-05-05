Şampiyonlar Ligi Finali'ne 25 bin taraftar alınacak

UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ne 25 bin taraftarın alınacağını açıkladı. 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için iki takım taraftarına dörder bin kişilik bilet ayrılacak.
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dün akşam oynanan maçta Manchester City, Paris Saint Germain'i eleyerek finale çıkan ilk takım olmuştu. Manchester City'nin finaldeki rakibi bu akşam oynanacak Chelsea - Real Madrid maçının ardından belli olacak. İki takım arasında Madrid'de oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
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