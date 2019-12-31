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Sanatçı ve Akademisyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün “GÜZEL” adlı kişisel stencil baskı resim Sucuoğlu tarafından açılacak

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Sanatçı ve Akademisyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün “GÜZEL” adlı kişisel stencil baskı resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak
Sanatçı ve Akademisyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün “GÜZEL” adlı kişisel stencil baskı resim Sucuoğlu tarafından açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün “GÜZEL” adlı kişisel stencil baskı resim sergisi 02 Ocak 2020 Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün 20 Eserinden oluşan “GÜZEL” adlı kişisel stencil baskı resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda 02 Ocak 2020 Perşembe günü saat 08.30’da açılacak.

Stencil baskı resim sanatı nedir?

Stencil, kağıt, karton vb. kesilebilir malzemelerin yüzeyine uygulanan tasarımların, maket bıçağı veya kretuvar yardımıyla oyulması ile oluşturulan şablondur. Şablonun yüzeyinde oluşan boşluklar sayesinde tasarım, mekân yüzeylerine sprey boya, rulo, fırça, sünger gibi malzemeler aracılığı ile uygulanır. Stencil baskı, geleneksel baskı yöntemlerinden biri gibi olmasa da, özellikle tasarımcılar ve sanatçılar tarafından çokça kullanılan tekniklerden biridir. Yaratım ve tasarım sürecinde bilgisayar teknolojisini bu yöntem ile birleştirip, hızlı, çok seçenekli, kusursuz biçimler ortaya çıkabilmektedir. Süreç içerisinde rastlantısal hataları estetik kaygılarla şekillendirerek sonuca ulaşılabilmektedir.

Doç. Dr. Ergün; “ ‘Güzel’ isimli bu sergi şablon baskı resimlerimden oluşmakta.”

Sanatçı, akademisyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün eserlerine ilişkin yaptığı açıklamada; “Çalışmalarımın felsefesini nesne olarak güzel/güzellik ve onu arayışım oluşturmakta. Güzel ve güzellik, temelini insanda bulmakta. İnsan için herhangi bir nesneyi güzel kılan onun nesneye vermiş olduğu değerdir diyebiliriz. İnsan için güzel ve güzellik kavramı hoş, iyi, şahane, cici, mükemmel, faydalı veya doğru kavramlarıyla bir arada düşünülüyor, çünkü insan için bu kavramlar olmadan güzel olgusu ortaya çıkmıyor. Sanatsal kaygılar ile yaklaştığım, grafiğin eşsiz görsel dilini kullanarak hazırladığım ‘Güzel’ isimli bu sergi şablon baskı resimlerimden oluşmakta.”

“Portreler, insanların iç dünyaları ile etkileşim içerisine girebildiğimiz birer arayüzdür.”

Doç. Dr. Ergün ; “Uzun zamandır portreler üzerine çalışmalar gerçekleştirmekteyim. Portreleri seçmemin nedenini ise, bilindiği üzere sanatçılar, portreyi yaparken portresi yapılan kişinin görünümüyle beraber karakteristik özelliklerini, mimiklerini ve ruh halini de eserlerine yansıtmayı amaçlamaktadır. Başarılı bir portre sadece görsel bir sunum sağlamaz, aynı zamanda o kişinin ruhu ve özü hakkında da bilgi verir. Portreler o kişinin sosyal yaşamdaki statüsü, hobileri ya da işi, kişilik özellikleri ya da inançları hakkında da bilgi verebilirler. Portreler, insanların iç dünyaları ile etkileşim içerisine girebildiğimiz birer arayüzdür. “ Dedi.

Erdoğan Ergün Kimdir?

30 Ekim 1972 yılında Ankara’da doğdu. Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı üniversitede güdümlü araştırma projelerinde görev aldı, yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı, kişisel sergiler açtı. Sanatsal ve akademik etkinliklerin düzenlenmelerinde görev aldı.  Birçok ulusal ve uluslararası sanatsal atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Baskı resim, sokak sanatı ve onun uzantısı olan stencil art üzerinde uzun yıllardır çalışmalar gerçekleştirmektedir. 2006 yılından bu yana akademik- sanatsal çalışmalarına Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde devam etmektedir. Doçent olarak atandığı aynı Fakültede Dekan Yardımcılığı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri yer almaktadır.

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