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Şaşırtıcı araştırma: Uzun yaşamanın sırrı yetersiz oksijende

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Fareler üzerine yapılan bir çalışma, daha düşük oksijen seviyelerinde yaşayanların yüzde 50 daha uzun yaşadığını ortaya çıkardı.
Şaşırtıcı araştırma: Uzun yaşamanın sırrı yetersiz oksijende

Birçok kişi, yediklerini kısıtlamanın veya düzenli egzersizin yaşam sürelerini uzatabileceğine inanıyor. Ancak ABD’deki Massachusetts General Hospital’dan bilim insanları şimdi üçüncü ve şaşırtıcı bir yol önerdiler: Daha az oksijen almak.

Bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları çalışmada, yüzde 11 oksijen düzeyinde tutulan kemirgenlerin normal ortam seviyelerinde tutulanlardan yüzde 50 daha uzun yaşadığını buldular.

Araştırmacılar, daha az oksijen solumanın hücrelerdeki hasarı azaltabileceğini ve hücrelerin hasarlı parçaları temizlemelerini ve geri dönüştürmelerini sağlayarak yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini söylediler.

SEKİZ HAFTA DAHA UZUN YAŞADILAR

Çalışma sonuçlarının insanlarda tekrarlanıp tekrarlanamayacağı net değildi, ancak önceki makaleler, daha yüksek rakımlarda yaşayan insanların akranlarından daha uzun yaşadığını öne sürdü. 

Araştırmada, sonuçlar, ortam oksijen seviyelerinde yaşayan farelerin ortalama olarak toplam 15,7 hafta yaşadığını gösterdi. Ancak kısıtlı oksijen seviyelerine maruz kalanlar 23.6 hafta ile yaklaşık sekiz hafta daha uzun yaşadı.

Sonuçlar, oksijen kısıtlamasının maya, solucan ve meyve sineklerinin ömrünü uzattığını da bulan önceki araştırmaları destekliyor. Araştırmacılar şimdi, muhtemelen diğer hayvanlarda bulgularını desteklemek için oksijen kısıtlamasını ve uzun ömürlülüğü daha fazla test etmeyi umuyorlar.

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