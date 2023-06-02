Şaşırtıcı iddia: 83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino DNA testi istedi

83 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino'nun baba olacağı haberi tüm dünyada şaşkınlık yaratmıştı. Şimdi hamilelikle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ABD medyasında yer alan haberlerde 83 yaşındaki Al Pacino'nun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah'la bebekleri için geri sayıma başladığı belirtilmişti.

Ancak iddiaya göre, ünlü aktör, “herhangi birini hamile bırakabileceğine” inanmıyordu ve bu nedenle DNA testi talep etti.



Ayrıca Pacino’nun çevresindekiler de, Noor’un bir “para avcısı” olduğu yönündeki iddialara da değindiler ve onun yıllardır bir bebek istediğini söylediler.

TMZ de, Pacino’nun “genellikle bir erkeğin bir kadını hamile bırakmasını engelleyen” tıbbi sorunlar nedeniyle çocuğun kendisinden olduğuna inanmadığını, ikilinin uzun süre önce ayrıldığını ve hamilelik haberini iki ay önce öğrendiğini bildirdi.

8 aylık hamile Noor ise, Pacino’nun talep ettiği DNA testini kabul etti ve iddiaya göre, babanın ünlü aktör olduğu doğrulandı.

Yeni gelecek bebek, Al Pacino’nun 33 yaşındaki kızı Julie ve 22 yaşındaki ikizleri Olivia ve Anton'dan sonra dördüncü çocuğu olacak.