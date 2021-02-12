Satlaev’in firarı ‘yargıdaki aksaklığı’ da ortaya çıkardı

2019 yılı Eylül ayından beridir Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Alexander Satlaev’in firar etmesi, yargılanma prosedürleriyle ilgili aksaklıkları da ortaya çıkardı.

2019 yılı Eylül ayından beridir Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Alexander Satlaev’in firar etmesi, yargılanma prosedürleriyle ilgili aksaklıkları da ortaya çıkardı. Girne’de işlediği iddia edilen bir suç kapsamında 2019 yılında tutuklanan ve mahkemeye çıkarılan Satlaev’in davası iki yılı aşkın süredir tamamlanmadı.

Yargıdaki yoğunluk nedeniyle, özellikle adaletin geç tecelli etmesi toplumun olduğu kadar yargı çevresinin de en büyük rahatsızlıkları arasında. Yüksek Mahkemenin talebiyle, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte gündeme gelen Anayasa Değişikli talebiyle, yargıç sayısının artırılması halk oylamasına sunulmuştu. Tek değişiklik talebi yargıç sayısının artırılması olan Anayasa Değişiklik referandumu büyük bir oranla halk tarafından reddedilmişti.

ONLARCA TUTUKLU YARGILANMAYI BEKLİYOR

KKTC Anayasası’nın 18’inci maddesinin 4’üncü fıkrası bir suçtan sanık herkesin, suçluluğu yasaya uygun olarak ispat edilinceye kadar suçsuz sayıldığını ifade eder. Ancak mahkeme, suç işlediğine dair makul şüphe bulunan bir kişiyi, mahkeme süreci boyunca, takdiriyle “hükümsüz tutuklu” olarak cezaevine gönderebilir. Buraya kadar bir sorun yok. Ancak özellikle mahkemelerin çok yavaş işlemesinden kaynaklı olarak mahkemede davası tamamlanmadığı için “hükümsüz” olarak cezaevinde bulunan onlarca kişinin beklediği de başka bir gerçek… Mahkemelerin, özgürlükleri ellerinden alınan zanlıların davalarını daha erken görmesi bu noktada önem arz etmektedir.

RUSYA’DA SUÇ DOSYASI KABARIK

Satlaev’in, Kıbrıs’ın kuzeyinde 22 Eylül 2019 akşamı Kaşgar Court bölgesinde H.K isimli kadına saldırıp, boğazını sıkıp bayılttıktan sonra parasını çaldığı iddia ediliyor. Rusya’da gece yarısı kadınlara saldırıp, tecavüz ettiği belirtilen Satlaev’in Rusya’da 6 yıl hapse mahkum edildiği, 2019 yılı Ocak ayında şartlı tahliye ile serbest kaldıktan sonra Kıbrıs’ın kuzeyine sahte kimlikle geldiği iddia edilirken, Girne’de meydana gelen olayın ardından kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklanmış ve 25 Eylül 2019’da mahkemeye çıkarılmıştı. Satlaev, o tarihten beri cezaevinde davasının görüleceği günü bekliyor.