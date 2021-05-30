Sedat Peker'den 8. video: Suriye'de ticaretten gelen para nereye, bizim MT grubu, Murat Sancak, Ramazan Öztürk, Berat'ın ekibi. Metin Kıratlı, idari işler başkanı, bir de El Nusra...

Peker Suriye'ye girdi: El Nusra'ya silah ve kaçak ham petrol
Sedat Peker, bugün 8. videosunu yayınladı.
Peker'in Kürt sorunu, Alevilik gibi konular üzerine sohbet üslubuyla konuştuğu, Soylu'nun televizyon performanslarıyla ilgili şakalar, sataşmalar ve suçlamalarda bulunduğu uzunca bir bölümden sonra Suriye'ye yollanan silahlar ve Suriye sınırında yürütülen yasadışı ticaret hakkında suçlamalarda bulunduğu görüldü.
Erdoğan'ın, uluslararası komplo suçlamasına "çevreni sarmışlar, seni yanıltıyorlar" yanıtını veren Peker "Tayyip abi" diye hitap etmeye devam ettiği Erdoğan'a sesleneceği bir yayın yapacağını duyurdu. Peker, Erdoğan'a "Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbir gücü yoktu. Alkış beklemedim, ön planda olmadım. Elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda beraber konuşacağız Tayyip abi. Abi kardeş" dedi.
Peker'den Erdoğan'ın konuşmasından sonra başta Soylu ve Ağar, hedef almış olduğu siyasiler hakkında yeni suçlamalarda bulunması bekleniyordu. Hafta içinde Erdoğan'ın grup konuşması sonrasında yayınladığı Twitter mesajları yüzünden Erdoğan'ın dahi hedefte olabileceğini düşünenler olmuştu. Öte yandan Peker, sadece Soylu'nun televizyon performanslarında hatırlattığı sigorta şirketinin hazırladığı sigorta poliçelerine ilişkin suçlamada bulundu. Soylu'nun bakanlık konumunu kullanarak holding ve özel sektör firmalarının kullandığı araçların kasko ve sigorta işlemlerini kendi şirketine bağladığını öne sürdü.
Peker'in "ifşaatı" ise Suriye'yle ilgili oldu. Suriye'de Türkmenlere yollandığı söylenerek ulaştırılan silahların bir bölümünün El Kaide bağlantılı El Nusra'ya verildiğini söyleyen Peker, bu konuda SADAT'ı suçladı.
Peker'in Suriye'yle ilgili değindiği bir diğer konuysa kaçak ham petrolün de dahil olduğu yasadışı ticaretin kontrolü ve yürütülmesiydi. Peker bu konuda da Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'yı işaret etti.
Peker Suriye'ye SADAT üzerinden silah gönderildiğini söylerken, bunun için kendi yardım konvoylarının kullanıldığını iddia etti. Peker, yardım konvoyları için yine AKP'den bir isimle konuştuğunu, silahların gittiği bu ek tırların bu ismin talebiyle konvoya eklendiğini söyledi.
Peker, Suriye'yle ticaretin El Nusra ile başında Berat Albayrak'ın bulunduğu ekip aracılığıyla yapıldığını öne sürdü, "Ticaretten giden para nereye, bizim MT grubu, Murat Sancak, Ramazan Öztürk, Berat'ın ekibi. Metin Kıratlı, idari işler başkanı, bir de El Nusra..." dedi.
Suriye ve özel olarak Kürtlerin yeni dönemde sahip olacakları konum Biden - Erdoğan görüşmesi öncesinde ABD - Türkiye görüşmelerinin yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Peker, bu konuyla ilgili sonuçları olabilecek bilgiler verirken, Türkiye'deki Kürt sorununun çözümüyle ilgili de fikirler öne sürmüş oldu.
Peker'in bir saati aşan yayının son yarım saatinde bu konularda söyledikleri şöyle:
'Suriye olayı ilk olduğunda, verseydin tüm Suriye'deki Kürtlere pasaport'
"Suriye olayı ilk olduğunda, verseydin tüm Suriye'deki Kürtlere pasaport, buradakiler akrabası. İç işlerinizde şey, dış politikada birlikte hareket edeceğiz deseydin kesin kabul ederlerdi. Neden küçülmeyi düşünüyorsunuz, akıllı bir hamleyle tak. İşgal etme anlamında söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın, ticari, ekonomik, hareket. Kapitalist çağda parayı bulmak, akılcı olmak gerek.
Terörün olduğu yerde uyuşturucu, yasa dışı para, silah kaçakçılığı olur. Bir de PKK'nın derinleri var, Mehmet Ağar'ın onlarlala da arası iyi.
Çocukluğumuzdan beri Aleviler hakkında demedik laflar bırakmadı, ellerinden ekmek yenmez bilmem ne? 8 yaşında bana apartmanın kapıcısı vardı Bayram abi, apartmandaki tüm herkesten daha şerefliydi, benim babam da dahil. Ben ondan öğrendim Aleviliği. Hz. Hüseyin'e yapılanları, Hz. Ali'ye yapılanları kim bir yere oturtabilir, herkes bir yerde birleşiyor da. Bir iki nüanstan dolayı insanlar birbirine, bu olmaz, olmamalı.
84 milyon insan biz bize yeteriz, sonrasında da dünyaya yeteriz."
'Türkmenlere yardım için konuştum, AKP'li vekile ilettim, onlar tamam biz de birkaç tır gönderelim dediler'
"Şimdi geldik konumuza...
MİT tırları yakalandıktan sonra benim kafamda bir şeyler oluştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için, Bayırbucak Türkmenlerine diğerlerine insansız hava aracı, kıyafetler ama çok fazla, oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar. Telsizlerden tutun çelik yeleklerden onlar bunlar tırlarca. Bu projeyi düşündük, o milletvekili arkadaşımıza da ilettik, o da iletmesi gereken yerlere de iletti. Tamam. Sonra dediler ki, biz ek tırlar verelim, sizin tırlarla birlikte. "
'SADAT üzerinden bizim tırların arasında silah gönderdiler'
"Bizim tırlar Sedat Peker yardım konvoyu diye gidiyor, basına resimler veriyoruz ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerlerdeki Türkmenlere gidiyor diye biliyoruz ama araçlarda ne olduğunu bilmiyoruz. Silah var biliyoruz, bilmiyoruz dediğim, çocuk değiliz. Bu da normal, olması gereken şey. Bu MİT tarafından değil, askeriye tarafından da değil, SADAT tarafından organize ediliyor."
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