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Sedat Peker'in Üsküp'te Djadin Ademovski adıyla düzenlenen sahte ikametgah belgesiyle kaldığı ortaya çıktı. Kuzey Makedonya'da polise yönelik sahte evrak operasyonunda 9 kişi tutuklandı

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Sedat Peker'in Üsküp'te Djadin Ademovski adıyla düzenlenen sahte ikametgah belgesiyle kaldığı ortaya çıktı. Kuzey Makedonya'da polise yönelik sahte evrak operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Sedat Peker'in Üsküp'te Djadin Ademovski adıyla düzenlenen sahte ikametgah belgesiyle kaldığı ortaya çıktı. Kuzey Makedonya'da polise yönelik sahte evrak operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde Sedat Peker dahil yabancı suç örgütü lider ve üyelerine sahte evrak düzenlediği belirtilen en az 9 polis tutuklandı.

Türkiye'den ayrılıp Kuzey Makedonya'ya giden organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Üsküp'te sahte ikametgah belgesiyle kaldığı ortaya çıktı. Ülkeye "üniversite okumak için" gittiğini söyleyen Peker, Ocak ayında Kuzey Makedonya tarafından "kısa süreli oturma iznini ihlal ettiği" gerekçesiyle Kosova'ya sınırdışı edilmişti.

Balkan Insight'ın haberine göre Kuzey Makedonya'da polise yönelik sahte evrak operasyonunda en az 9 polis tutuklandı. Operasyondan bir gün önce muhalefet hükümeti suçlara ortak olmak ve yönetmekle suçlamıştı.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı ülke vatandaşlarına sahte pasaport ve kimlik belgesi düzenleyen bir gruba dahil oldukları şüphesiyle en az 9 polisin tutuklandığı, operasyonun devam ettiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, operasyonun bir yıldır süren bir inceleme ve takibin ardından başlatıldığı, Interpol ve Üsküp'teki ABD Büyükelçiliği'nin Soruşturma Ofisi ile işbirliği halinde yürütüldüğü de belirtildi.

Operasyondan bir gün önce Kuzey Makedonya'da muhalefet partisi VMRO DPMNE sosyal demokratların liderliğindeki hükümeti yüzlerce kişiye sahte pasaport düzenleyen suç çetesinin arkasındaki beyin olmakla suçlamıştı.

VMRO DPMNE lideri Hristijan Mickoski dün yaptığı açıklamada hükümetin "mafya ile ilişki"si diye nitelediği faaliyetler kapsamında Balkanlar'da çok sayıda uyuşturucu ve suç çetesi liderine sahte pasaport ve kimlik düzenlendiğini söylemişti. Polis ise Mickoski'nin bu açıklamalarıyla operasyonu riske attığını savundu.

Peker, Djadin Amedovski takma adıyla Üsküp'te kalmış

Mickoski, Sedat Peker'in Üsküp'te Djadin Amedovski adına düzenlenen sahte pasaport ve kimlik belgeleriyle ikamet ettiğini söyledi.

Peker Kuzey Makedonya'da 18 Ocak'ta yakalanarak Kosova'ya sınırdışı edilmişti. Balkan Insight'ın haberine göre o zaman polis bir Türk vatandaşı olan Peker'in neden Kosova'ya sınırdışı edildiğini açıklayamamış ve Peker'in Kosova pasaportu olup olmadığı sorusuna yanıt vermemişti.

Kosovalı yetkililerse Balkan Insight'a yaptıkları açıklamada Peker'in Kosova pasaportu olmadığını ancak ülkede geçici oturma izni bulunduğunu söylemişti.

Peker Türkiye'de 2007 yılında organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş ve 2014'te cezaevinden tahliye edilmişti. 2019 yılında Kuzey Makedonya'da Karadağ'a giden Peker, buraya yatırım yapmak ve üniversite eğitimi için geldiğini ileri sürmüştü. Peker Karadağ'da Bosnalı liderlerle ve Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da Türk ve Arnavut siyasi liderlerle sık sık görüşmeler yapmıştı.

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