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Seks fantezisi için kiralanan iki adam palayla yanlış eve daldı

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Seks fantezisi için kiralanan iki adam palayla yanlış eve daldı
Seks fantezisi için kiralanan iki adam palayla yanlış eve daldı

Avustralya'da geçen yaz aylarında birinin seks fantezisini gerçekleştirmek için kiralanan iki adamın ellerinde palayla yanlış eve "daldığı", ancak kısa süre sonra yaptıkları hatayı fark ettiği ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre olay, adamlardan birinin mahkemede "Özel mülke silahla girme" suçundan aklanmasının ardından basına tansıdı.

Müşteri, çiftle anlaştıktan sonra 30 kilometre uzağa taşındı ancak belirledikleri tarihten önce onlara taşındığını bildirmeyi unuttu. Bunun üzerine tutulan çift, sabah erken saatlerde eski adrese girdi.

Eve yeni taşınan kişi, yatağının başında pala tutan iki adam gördü. Çift, kısa süre içinde yanlış eve geldiklerini fark etti. Mahkeme kayıtlarına göre palalı adamlardan biri, "Kusura bakma kanka" dedikten sonra evden çıktılar. Palaların "rol icabı" getirildiği ifade edildi.

Çift daha sonra doğru adrese gitti ancak bu sefer de müşterileri birinin cebinde "kocaman bir silah olduğunu" fark etti ve bu kesici aletleri dışarıda bırakmalarını istedi.

Hakim, yaşananların bilinçli olmadığına ve kötü niyet içermediğine karar verdi.

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