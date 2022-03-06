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Selçuk Amcaoğlu Vefat Etti

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Ülkemizin  tanınmış isimlerinden Selçuk Amcaoğlu bu sabah hayata gözlerini yumdu.
Selçuk Amcaoğlu Vefat Etti

Ülkemizin  tanınmış isimlerinden Selçuk Amcaoğlu bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Gönyeli’nin köklü ailelerinden Amcaoğlu ailesinin çınarı olan Selçuk Amcaoğlu’nun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

UBP milletvekili, Eğitim ve Maliye eski bakanı Olgun S.Amcaoğlu’nun da babası olan Selçuk Amcaoğlu yarın son yolculuğa uğurlanacak.

Selçuk Amcaoğlu kimdi?


Gönyeli’ye 1996 – 2006 yılları arasında muhtar olarak hizmet veren, eski mücahit ve mukavemetçilerden Selçuk Amcaoğlu (85), bu sabah 05.00 sularında yaşamını yitirdi.

Altı çocuk ve 13 torun sahibi olan Selçuk Amcaoğlu, maliye ve eğitim eski bakanlarımızdan UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun S. Amcaoğlu’nun babası, yine eski bakanlardan Ali Çetin Amcaoğlu’nun ve 1974 şehitlerimizden Hüseyin Amcaoğlu’nun ağabeyiydi.

Gönyeli’deki evinde yaşama veda eden Selçuk Amcaoğlu, aynı köyde 1937 yılında doğdu.

Selçuk Amcaoğlu, eşi Fatma Amcaoğlu’nu dört yıl önce kaybetmişti.

Selçuk Amcaoğlu’nun cenazesi yarın saat 11.00’de Gönyeli Kabristanlığı’nda kılınacak namaz sonrası aynı kabristanlıkta toprağa verilecek.

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