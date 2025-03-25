Şenkul, çember çalışmalarının son hızıyla sürdüğünü açıkladı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çember çalışmalarının son hızıyla sürdüğünü kaydetti.

Başkan Şenkul, “Sessiz sedasız, trafiğe etki etmeden hem Oscar bölgesine hem de Ozanköy’e Uğur Mumcu Caddesi’nden dönülmeyi sağlayacak çember çalışmaları son hızıyla sürüyor” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Bu düzenlemeyle birlikte ilk etapta Yeni Liman ışıkları ve Çağra Çemberi arasını yol ortası aydınlatmalarla ışıl ışıl yapıp yaya güvenliğini artırdığımız gibi Uğur Mumcu Caddemizin çehresini de değiştireceğiz” dedi.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, açıklamasının devamında ise şunları dile getirdi:

“Yeni yapılacak ve Oscar bölgesine dönülmesini de sağlayacak çembere geçen yıl kaybettiğimiz, yaptığı yatırımlarla, bizlere göre bölgedeki turizmin gelişmesine büyük katkısı olan iki önemli isimden biri olan Erdem Oskar isminin verilmesi önerisini bayram sonrası yapacağımız meclis toplantımıza taşıyacağız. Bir diğer önemli isim olan Ünal Çağıner ismini de yaşatmak bize göre bu kentin seçilmişleri olarak bizlerin boynunun borcudur.”