Şensoy: Raporlama çalışmalarına DAÜ’nün katkı koymadığı yönündeki iddialar doğru değil

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Adıyaman İsias Otel’deki raporlama çalışmalarına katkı koymadığı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şensoy, bu konuda DAÜ’nün kayıtsız kaldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ile 10 Şubat günü kurulan irtibatla Adıyaman’a gidilmesi ve enkazdan numuneler alınması konusunda karar ürettiklerini söyledi.

Serhan Şernsoy, yapılan istişareler sonucunda Gürkan Yağcıoğlu ve odaya bağlı iki laboratuvar görevlisinin olay yerine giderek numuneleri alacağını öğrendiklerini dile getirdi.

DAÜ olarak çeşitli bilimsel çalışmaların yapıldığını, otel binasının yakınındaki deprem kayıt istasyonundan kayıtların incelendiğini söyleyen Serhan Şensoy, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Üniversitemiz yapılacak olan tüm bilimsel çalışmaları en kısa süre içerisinde tamamlama kaygısındadır. İnşaat Mühendisleri Odası’nın da alacağı numuneler tarafımızca değerlendirilecektir. Ayrıca DAÜ’nün bölgede hasar tespiti konusunda da oraya uzmanları yollama gibi bir girişimi vardır. Konu üniversitemizin takibindedir.”