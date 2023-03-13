  • BIST 5.307,71
  • Altın 1153.225
  • Dolar 18.9727
  • Euro 20.2199
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHatay ve Malatya'da Deprem

Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç’ı toprağa verdi

»
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kardeşi Serkan Ortaç (40) son yolculuğuna uğurlandı. Serdar Ortaç cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta durabildi.
Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç’ı toprağa verdi

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybetti.

Serkan Ortaç için Suadiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Tören sırasında Serdar Ortaç’ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından Serkan Ortaç’ın naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.

Hayatını kaybeden Serkan Ortaç 2 çocuk babasıydı.

KARDEŞİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Serdar Ortaç 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi için böyle dua istemişti:

“Kardeşim Serkan yoğun bakımda. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Lütfen dua edin.”

“Virüsü buldular. H1N1’miş. Bebekler de bile oluyormuş. Bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Ayağa kalkacağını umuyorum. 10 gün de olur diyorlar, 2 ay da…” 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenomen dizi Lost ekranlara geri dönüyor11 Mart 2023 Cumartesi 21:58
  • Sinema dünyasının en kötüleri seçildi… Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu11 Mart 2023 Cumartesi 21:17
  • James Bond serisi Prime Video’da10 Mart 2023 Cuma 21:49
  • Oscar’da geri sayım: İşte favoriler10 Mart 2023 Cuma 16:45
  • Harry ve Meghan’ın çocukları resmen prens ve prenses oldu09 Mart 2023 Perşembe 18:25
  • Özipek'ten yitirdiğimiz canlar için: “Yüreğimiz bağırır, içimiz kan ağlar”08 Mart 2023 Çarşamba 08:54
  • Johnny Depp yeni uğraşıyla olay oldu… 100 milyon kazandı07 Mart 2023 Salı 19:23
  • Ömer Seyfettin’in vefatının üzerinden 103 sene geçti06 Mart 2023 Pazartesi 13:09
  • Transfobik ilan edilen Rowling’e Harry Potter yıldızından destek03 Mart 2023 Cuma 21:59
  • Haluk Levent ‘En yakın zamanda okuyacaksınız’ diyerek duyurdu02 Mart 2023 Perşembe 10:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti