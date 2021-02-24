Serdar Ortaç müziği bırakıyor mu?

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'ya birkaç bölüm konuk olan Serdar Ortaç, müziği bırakmayacağını ancak bundan sonra oyunculuk yapacağını söyledi.

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'ya birkaç bölüm konuk olan Serdar Ortaç, müziği bırakmayacağını ancak bundan sonra oyunculuk yapacağını söyledi.

Şarkıcılığı bırakıp oyunculuğa adım atacağı iddia edilen ünlü popçu Serdar Ortaç, hakkında çıkan haberler hakkında konuştu.

Sevgilisi Seçil Gür, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülenen Ortaç, geçtiğimiz haftalarda "Menajerimi Ara" dizisinin çekimlerin çok güzel geçtiğini söyledi.

Ortaç, "Müziği hayatta bırakmam. Ama bundan sonra oyunculuk yapacağım. Birkaç projeden teklif aldım. Uygun gördüğüm bir projede yer alacağım" dedi.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken şarkıcı Serdar Ortaç verdiği bir röportajda, "Kendimin farkındayım. Dile kolay, 30 sene onca güzel şarkıya imza atmışım. Bu Allah’ın bir lütfu bana. Milyon dolarların olsa satın alamazsın. Bazen gece yastığa başımı koyarken hayretler içinde kalıyorum. Allah’ım, ne sevap işledim de bana bunu bahşettin, diyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Ceylan Ertem'in kendisi hakkında "Onu görmeye dayanamıyorum" yorumuna da cevap veren Ortaç şunları söyledi:

"Mazhar Alanson’a, İbrahim Tatlıses’e bir eleştiri yapmayı haddim olarak görmem. Müziklerini sevmesem dahi onları incitecek bir şey söylemem. Böyle terbiye almışım. Herkes yerini bilecek. Bu kadar söylüyorum."