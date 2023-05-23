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Sette fenalaşan ünlü oyuncu Ray Stevenson yaşamını yitirdi

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Rome, Vikings, Dexter gibi dizilerdeki rollerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ray Stevenson, 58 yaşında hayatını kaybetti.
Sette fenalaşan ünlü oyuncu Ray Stevenson yaşamını yitirdi

Savaş ve aksiyon filmlerinde rol alan Kuzey İrlandalı oyuncu Ray Stevenson, çekim için bulunduğu İtalya’da fenalaştıktan sonra yaşama veda etti.

Hastaneye kaldırılan oyuncunun ölümü büyük üzüntü yarattı. İngiltere yapımı televizyon dizileriyle tanınan Stevenson’un ölüm nedeni açıklanmadı.

Oyuncunun, ‘Cassino in Ischia’ adlı bir aksiyon filminin çekimleri için bulunduğu İtalyan adası Ischia’da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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