Sevilen Dizi Chernobyl, Instagram Fenomenlerinin Bölgeye Akın Etmesine Sebep Oluyor

HBO'nun sevilen dizisi Chernobyl, adından da anlaşılabileceği üzere 1986 yılında Çernobil'de gerçekleşen nükleer felaketi konu alıyor. Çok kısa süre içerisinde Game of Thrones, Breaking Bad ve The Sopranos gibi dizileri geçerek IMDb'de en yüksek puanlı televizyon programı haline gelen Chernobyl, aynı zamanda yozlaşmış güçlere de dikkat çekiyor.

Günümüzde bir şeyin dikkat çekmesinin, sosyal medya fenomenlerinin de konusu olması anlamına geldiğini biliyoruz. Görünen o ki, bu durum nükleer felaketlerde de herhangi bir istisna oluşturmuyor. Çünkü "Instagram influencer'ları" Çernobil bölgesine akın etmeye başladı bile.

1986'da gerçekleşen olay, en büyük nükleer felaketlerden bir tanesi -hatta belki de en büyüğü. Belki de şaşırtıcı olmayan biçimde, dizide tasvir edilen olaylar, santrale olan merakı ciddi şekilde artırıyor. İnsanlar da doğal olarak bölgeyi kendileri kontrol etmek, kendileri fotoğraflamak istiyor.

Çernobil bölgesinde bir tur ajansı olan SoloEast, Reuters'a yaptığı açıklamada diziden sonra işlerinde %40 kadar bir artış olduğunu söylüyor. Nükleer santral yakınlarındaki arazinin "kıyamet sonrası çorak topraklara" benzediği belirten Reuters, çöplerden oluşan binaların bulunduğu ve hayvanların her yerde cirit attığını dile getiriyor.

Bir zamanlar on binlerce insana ve çoğunlukla santral işçilerine ev sahipliği yapan Pripyat, bugün hayalet bir kasaba. Fakat bu merak devam ederse, kalabalık bir hayalet kasaba statüsüne geçecek gibi.