Sevimsu’dan Bilardoda Gururlandıran Başarı

KKTC Bilardo Federasyonu Ligi’nde 2019 yılındaki başarısıyla bölgemizi gururlandıran Aygün Spor Kulübü bilardo takımı, bu başarısına bir yenisini daha ekledi. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Genç Milli Takımı sporcusu, Aygün Spor Kulübü bilardo takımından Sevimsu Yanganarıkan, Slovenya’da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu. Sevimsu’nun elde ettiği bu başarı, ülkemizin de bilardodaki ilk başarısı oldu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da milli sporcu Sevimsu Yanganarıkan, Aygün Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mete Erdönmez ile Aygün Bilardo Takımı Sporcu Sorumlusu ve Kaptanı Rüstem Aygünlü’yü makamında kabul etti. Başkan Sadıkoğlu, kabuldeki konuşmasında KKTC’yi en iyi şekilde temsil eden Sevimsu Yanganarıkan’ı tebrik etti, özelde İskele, genelde ise ülke olarak gururlandıklarını ifade etti.

İLK MADALYA KAZANILDI, SEVİMSU AVRUPA ŞAMPİYONASINDA BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Aygün Gençlik Spor Kulübü’nde, Bilardo Takımında çalışmalarını sürdüren Sevimsu Yanganarıkan, ülkeye bilardo alanında ilk ödülünü kazandırdı. Bilardo Takımı Sporcu Sorumlusu ve Kaptanı Rüstem Aygünlü himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sevimsu, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Genç Milli Takımı olarak gittiği Slovenya’daki Avrupa Gençler Şampiyonası’nda rakiplerini geride bırakarak 3’lük elde etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

AYGÜN BİLARDO KULÜBÜ SPORCUSU, BAŞARISINI BAŞKAN SADIKOĞLU İLE PAYLAŞTI

15-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovenya’nın Terme Olimpia şehrinde düzenlenen ve 32 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda U19 Kategorisinde mücadele eden genç milli bilardocu Sevimsu, elde ettiği başarısını da İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile paylaştı. Aygün Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mete Erdönmez ve Aygün Bilardo Takımı Sporcu Sorumlusu ve Kaptanı Rüstem Aygünlü’nün eşlik ettiği Sevimsu Yanganarıkan, gençlere verdiği destekten dolayı İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Kulüp Başkanı Erdönmez ise konuşmasında Aygün Gençlik Spor Kulübü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve birçok başarı elde eden Aygün Bilardo Takımına verdiği maddi ve manevi destekten ötürü teşekkür etti.

SADIKOĞLU: “SEVİMSU’NUN BAŞARISI BİZİ GURULANDIRDI”

SADIKOĞLU: “TÜM SPOR DALLARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Sevimsu Yanganarıkan’ı başarısından dolayı tebrik etti, bu başarıyla gururlandıklarını ifade etti. Aygün Gençlik Spor Kulübü’nün başarısına bir yenisini daha eklediğini belirterek Kulüp yönetimini tebrik etti. İskele Belediyesi olarak sadece futbol ya da geleneksel spor branşlarına değil, bilardo gibi bireysel ve strateji temelli spor dallarına da destek verdiklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, desteklerinin meyvesini almaktan da son derece mutlu olduklarını sözlerine ekledi.