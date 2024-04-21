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“Shakespeare’in Şen Kadınları” Girne’de Sahnelendi

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“Shakespeare’in Şen Kadınları” Girne’de Sahnelendi
“Shakespeare’in Şen Kadınları” Girne’de Sahnelendi

Baraka Tiyatro Ekibi’nin yeni oyunu “Shakespeare’in Şen Kadınları” 20 Nisan Cumartesi akşamı Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Kadın özgürleşmesi ve emekçilerin sorunlarını mizahi bir dilde işleyen Shakespeare’in Şen Kadınları'nı Baraka Tiyatro Ekibi Sorumlusu Nazen Şansal yazarken, oyunun özgün müzikleri ise Sol Anahtarı müzik topluluğu ile müzisyen Ahmet Güvenler tarafından hazırlandı. Oyunda, Feray Karahüseyin Ergin, Merin Olgun, Muhammed Said Alpsoy, Serap Kızıl ve Şifa Alçıcıoğlu rol aldı.

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Sorumlusu Haydar Dolmacı, oyunun emek temalı güncel mesajlarının önemine işaret ederek Baraka Tiyatro Ekibi'ne dayanışmaları için teşekkür etti. Baraka tiyatro sorumlusu Nazen Şansal ise oyunu her bölgede oynamaktan mutluluk duyduklarını belirterek organizasyonu yapan Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü'ne, salon kullanımı ve ulaşım desteği için Girne Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.

Shakespeare’in Şen Kadınları, 27 Nisan 2024 Cumartesi günü ise Lefke AKM'de izleyicisi ile buluşacak. 12 yaş ve üzeri tüm tiyatro severlerin davet edildiği oyun biletleri 50 TL olup Bağımsızlık Yolu Bölge Örgütleri’nden veya oyun günü kapıdan temin edebilecek.

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