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Sibel Siber’in “Kulüp” kitabı dün akşam tanıtıldı

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Eski Meclis Başkanlarından, KKTC’nin ilk kadın başbakanı Dr. Sibel Siber’in yeni yayımlanan “Kulüp” adlı kitabı, dün akşam düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
Sibel Siber’in “Kulüp” kitabı dün akşam tanıtıldı

Siber'in kaleminden çıkan üçüncü kitap olan "Kıbrıs'ta Jön Türk Hareketi – Kulüp-Kardeş Ocağı" kitabının tanıtım ve imza etkinliği, Lefkoşa Suriçi'ndeki Avlu'da yapıldı.

İngiliz Sömürge yıllarından başlayarak, Kardeş Ocağı Kulübü’nün sosyal, kültürel ve siyasal yaşamdaki yerini ve önemini konu alan kitabın tanıtım etkinliğine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bazı milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Siber’in, okurları için kitabını imzaladığı tanıtım etkinliğinde, konuşmalar yapıldı, müzik dinletisi yer aldı. Bazı katılımcılar da söz alarak kitapla ilgili düşüncelerini paylaştı.

-“Kardeş Ocağı bir dönem toplumun nabzının attığı yer”

Sibel Siber, kitabının tanıtımında yaptığı konuşmada, kitabın üç yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, topluma duyduğu aidiyetin, geçmişin yazılmayı bekleyen hikayelerinin kendisini yazmaya teşvik ettiğini söyledi.

Kıbrıs’ta Osmanlı’dan sonra İngiliz sömürge döneminde kulüplerin toplumun senatosunu oluşturduğunu belirten Siber, “Buralar kültürün ve siyasetin yeriydi. Kardeş Ocağı da bir dönem toplumun nabzının attığı yer oldu” dedi.

Sibel Siber, bu değerlerin yaşatılması gerektiğini vurgulayarak Kardeş Ocağı binasının müzeye dönüştürülmesini; yapılacak devlet tiyatrosuna da Fadıl Niyazi Korkut'un adının verilmesini önerdi.

Siber, bu gibi insanların büstleri dikilerek toplum belleğinde korunması gerektiğini de ifade etti.

Tanıtım etkinliğinde Kalkedon Yayınevi sahibi Hakan Tanıttıran da konuşma yaptı.

“Kıbrıs'ta Jön Türk Hareketi – Kulüp-Kardeş Ocağı" kitabı, Kıbrıs’ta Khora Yayınları, Türkiye’de ise Kalkedon Yayınları tarafından eş zamanlı olarak yayımlandı.

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