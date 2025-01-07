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Sıcaklık 17-20 derece dolaylarında seyredecek

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Ülkede bu sabah yer yer sis bekleniyor. Sıcaklık 17-20 derece dolaylarında seyredecek.
Sıcaklık 17-20 derece dolaylarında seyredecek

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 7-13 Ocak tarihleri arasında bölge, periyodun ilk günleri yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli, diğer günler ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler parçalı bulutlu veya çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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