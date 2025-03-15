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Sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak

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Bir haftalık süreçte havanın açık veya parçalı bulutlu geçmesi, hava sıcaklığının ise 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 15-21 Mart tarihleri arasında bölge, periyodun ilk yarısında yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava,  bugün açık ve az bulutlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, pazartesi ve salı çok bulutlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 29-32 derece,  sahillerde 24-27 derece, periyodun ikinci yarısında ise iç kesimler ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden, periyodun ilk yarısında hafif zaman zaman orta kuvvette, ikinci yarısında ise orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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