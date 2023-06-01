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Sigara tiryakileri yılda bir hafta daha az çalışıyor

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Yapılan bir anket çalışmasında sigara içen çalışanlar "sigara molası" vererek günde 20 dakikaya kadar daha az çalıştığı ortaya çıktı.
Sigara tiryakileri yılda bir hafta daha az çalışıyor

İngiltere’de sigara bıraktırmaya yönelik nikotin bandı satan bir şirketin yaptığı anket çalışması dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı…

Yapılan anket çalışmasında sigara tiryakilerinin günde ne kadar süre “sigara molasına” çıktığı mercek altına alındı. Ankete katılanların yüzde 52’si ofiste düzenli olarak sigara molasına çıktıklarını söyledi.

Ortalama bir İngiliz sigara tiryakisinin sigara içmek için her gün 5 ile 10 dakika arasında çalışmadığına ve bu sürenin bazı kişilerde 20 dakikaya kadar çıkabildiğini belirten uzmanlar, bu sürenin bir yıla vurulduğunda bir haftalık daha az çalışmaya denk geldiğini açıkladı.

Araştırmayı inceleyen uzmanlar, “Sigara tiryakileri ortalama olarak bir yılın 39 saatinden daha fazla süreyi ofis dışında sigara içmeye harcıyor. Bu da bir haftalık tatile denk” dedi. Anket çalışmasında sigara molasına en çok çıkan yaş grubu 18-26 olarak kayıtlara geçerken, bu grubu 59-77 yaş arasındakiler ve 43-58 yaş aralığındakiler takip ediyor. Sigara molasına en az çıkan grup ise 27-42 yaş arasındakiler.

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